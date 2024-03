UTA San Juan arribó al mismo acuerdo que AMBA y levantó un paro de colectivos

viernes, 8 de marzo de 2024 11:29

Este viernes, la Unión Tranviarios Automotor -UTA- Seccional San Juan, confirmó que se arribó al mismo acuerdo salarial en la provincia logrado en el AMBA y por ello no participará del paro de colectivos de 48 horas previsto para la próxima semana en el país.

En un comunicado emitido por la dirección al frente de Héctor Maldonado, se celebró el acuerdo logrado con el gobierno provincial y se confirmó el levantamiento de la medida de fuerza.

"Se comunica a todas los compañeros de corta y media distancia, a los usuarios y a la población en general, que la Unión Tranviarios Automotor Seccional San Juan ha arribado al mismo acuerdo salarial de AMBA, por lo que la provincia de San Juan queda exenta de las medidas de fuerza", se confirmó .

Al respecto, el detalle menciona que tal paro fue anunciado "por nuestro Consejo Directivo Nacional para los días 13 y 14 de marzo, y que el servicio se presentará en forma normal".

Nuevo valor del boleto

Tras un aumento del boleto de colectivos en enero, se viene una nueva actualización para el servicio en San Juan y se aplicará este mes. Ya hay cifras y se acercará a los $500 en, al menos, 10 días más.

Así lo afirmó el Lic. Marcelo Molina, director de Tránsito y Transporte, en radio Sarmiento: "El paro es una medida nacional y UTA no llegó a un acuerdo con empresarios por los salarios. La provincia no tiene que ver de manera directo a los sanjuaninos que usan el servicio. Pero en AMBA se mantienen subsidios y en el resto de las provincias, no. Hay que cuidar el esquema, el servicio y al usuario que se ve perjudicado. Para eso, el gobierno provincial aplica un subsidio para que la tarifa se mantenga por debajo de la media nacional y bastante por debajo de otras provincias".