"Me encontraba haciendo humor": la profesora de danza sanjuanina rompió el silencio

jueves, 7 de marzo de 2024 17:45

En las últimas horas, desde San Juan se viralizó un video de una joven profesora de danza que causó gran repercusión social, ya que en el mismo la chica se refería a sus alumnos de 3 años como "tarados" y "estúpidos". El tema llegó a autoridades del gobierno como el Ministerio de Educación y provocó el rechazo de padres e instituciones de danza.

Luego de todo ello, la joven volvió a usar sus redes sociales para compartir su descargo sobre el tema y si bien se mostró arrepentida por sus dichos, aseguró que el video se filtró de su círculo íntimo y que en realidad se encontraba haciendo humor.

"Uso esta publicación para expresar mi sincero arrepentimiento por las palabras que dije en el reciente vídeo que se viralizó respecto a mis alumnos. Entiendo el repudio y el enojo que causé y me hago responsable de cada una de las cosas que dije", comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

"Quiero aclarar que este vídeo fue filtrado de un ámbito privado en el cual yo solo me encontraba haciendo humor para los que pensé eran mi círculo cerrado de amigos. También quiero aclarar que no es la forma en la que en realidad pienso ni me expreso en mi vida cotidiana ya que desempeño mi labor de profesora de baile con amor y pasión. Yo también fue una niña con sueños de bailarina", agregó.

Anteriormente y tras el conocimiento del video, fueron varias las academias de danza que se expresaron al respecto, sobre todo la que aseguró que la joven dio algunas clases.

"Una vez más aclaro que esto fue dicho en contexto de broma y que yo no pienso así. En realidad y mis alumnos siempre fueron tratados con el amor y respeto que cualquier niño se merece. A pesar de todo esto entiendo el repudio que mi broma pudo causar al filtrarse y de nuevo pido disculpas por eso", siguió.

Y cerró: "A todos los nenes y nenas que alguna vez recibieron una clase dictada por mí, a los papás y mamás de todos esos niños y a las instituciones que por este motivo se vieron afectadas, les pido mis más sinceras disculpas ya que éstas no tienen nada que ver con lo sucedido".