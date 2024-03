Paro de colectivos: UTA, atenta a los montos que cobrarán los choferes sanjuaninos

martes, 5 de marzo de 2024 13:36

Un fuerte impacto generó el paro de colectivos de UTA, por un conflicto salarial, este martes en San Juan. En ello, y tras la posición empresaria de no poder pagar los retroactivos y las actualizaciones, los choferes destacaron que las medidas de fuerza podrían repetirse.

Consultado por Diario La Provincia SJ, Marcelo Maldonado, secretario general de UTA, señaló que la adhesión fue total por parte de los conductores que consideraron insuficiente el esquema de pagos que se les propuso. "Entendemos la molestia y el perjuicio para los pasajeros pero no se puede seguir así. Los trabajadores también están molestos porque la propuesta no fue buena, tras una negociación extensa, ayer, de más de 3 horas. No se avanzó en nada y lo que presentaron faltó el respeto a los trabajadores", marcó.

Destacó que la situación es resultado de "una cadena": "las cámaras argumentan que el Gobierno no paga subsidios y nosotros no recibimos los salarios fijados. Como consecuencia, los pasajeros son los que resultan más perjudicados. No podemos recibir pago en cinco cuotas (retroactivos) ni en dos para recibir los aumentos", dijo.

Este miércoles se reanudará el servicio y además, los choferes deberán cobrar sus salarios. En tanto, el jueves se reanudará la negociación salarial que viene de fracasos que activaron el paro de hoy. "El pago debe ser con el acuerdo del AMBA; tienen que firmar para ello. Hay tiempos vencidos y deben pagar la escala nueva con los viáticos correspondientes. Si las empresas hacen el esfuerzo y acuerdan con el Gobierno, podría llegarse a un equilibrio y seguiríamos negociando", explicó.