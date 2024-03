Paro de colectivos: se conoció cómo sigue el panorama en San Juan y qué espera UTA

martes, 5 de marzo de 2024 20:05

Este martes se cumplió la medida de fuerza decretada por la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, en la que la Seccional San Juan tuvo participación activa con paro total de colectivos por 24 horas. La misma se realizó en reclamo a una recomposición salarial y a la falta de acuerdos en las negociaciones celebradas con la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En este marco, en la provincia, autoridades del gremio aseguraron que el paro termina a las 00 horas y que el miércoles el servicio de colectivos será normal. Sin embargo, no descartan nuevas medidas "más duras", de no prosperar la negociación.

"La protesta fue de 100% de acatamiento, lamentablemente sin ningún avance, ya que hoy ni Cámara ni Gobierno se pusieron en contacto con nosotros. La medida termina a las 00 horas, mañana los servicios se prestarán en forma normal, veremos cuando acrediten los haberes las empresas, cómo lo hacen que de seguro será con escala vieja", dijo Héctor Maldonado de UTA San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Y agregó: "Informaremos a UTA Nacional y el jueves en plenario de secretarios generales, decidiremos las medidas a tomar en las provincias como San Juan, que no llegaron a un acuerdo. Trece provincias arreglaron y hoy no estuvieron de paro".

Sobre ello, adelantó que si no se resuelve la situación en San Juan, "las medidas a tomar serán mucho más duras".

Nuevo valor del boleto

Tras un aumento del boleto de colectivos en enero, se viene una nueva actualización para el servicio en San Juan y se aplicará este mes. Ya hay cifras y se acercará a los $500 en, al menos, 10 días más.

Así lo afirmó el Lic. Marcelo Molina, director de Tránsito y Transporte, en radio Sarmiento: "El paro es una medida nacional y UTA no llegó a un acuerdo con empresarios por los salarios. La provincia no tiene que ver de manera directo a los sanjuaninos que usan el servicio. Pero en AMBA se mantienen subsidios y en el resto de las provincias, no. Hay que cuidar el esquema, el servicio y al usuario que se ve perjudicado. Para eso, el gobierno provincial aplica un subsidio para que la tarifa se mantenga por debajo de la media nacional y bastante por debajo de otras provincias".

Señaló que "acá, lamentablemente y frente a la situación inflacionaria, habrá nuevamente un aumento de tarifa y estará en el orden de los $470. Ese será el nuevo monto del boleto y hay dos sectores que están haciendo un gran esfuerzo: el usuario, afectado por la inflación y el Gobierno de la provincia que garantiza para febrero y marzo el subsidio para contener la tarifa. Vale destacar que en todo el 2023 no se aumentó el boleto y no se incrementó con la inflación de ese año. Hubo que hacer una corrección y a ello se suma la variabilidad salarial y la suba de combustibles".

El referente explicó que San Juan subsidia el servicio con 2250 millones de pesos y 503 millones de pesos era lo que dejó de aportar la Nación y lo hará la provincia, en febrero y marzo. "Es un esfuerzo extra aunque el usuario es el que hará el mayor esfuerzo", dijo.