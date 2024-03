Colectivos: el boleto en San Juan aumentará en marzo y se definió el valor para la primera sección

martes, 5 de marzo de 2024 09:51

Tras un aumento del boleto de colectivos en enero, se viene una nueva actualización para el servicio en San Juan y se aplicará este mes. Ya hay cifras y se acercará a los $500 en, al menos, 10 días más.

Así lo afirmó el Lic. Marcelo Molina, director de Tránsito y Transporte, en radio Sarmiento: "El paro es una medida nacional y UTA no llegó a un acuerdo con empresarios por los salarios. La provincia no tiene que ver de manera directo a los sanjuaninos que usan el servicio. Pero en AMBA se mantienen subsidios y en el resto de las provincias, no. Hay que cuidar el esquema, el servicio y al usuario que se ve perjudicado. Para eso, el gobierno provincial aplica un subsidio para que la tarifa se mantenga por debajo de la media nacional y bastante por debajo de otras provincias"

Señaló que "acá, lamentablemente y frente a la situación inflacionaria, habrá nuevamente un aumento de tarifa y estará en el orden de los $470. Ese será el nuevo monto del boleto y hay dos sectores que están haciendo un gran esfuerzo: el usuario, afectado por la inflación y el Gobierno de la provincia que garantiza para febrero y marzo el subsidio para contener la tarifa. Vale destacar que en todo el 2023 no se aumentó el boleto y no se incrementó con la inflación de ese año. Hubo que hacer una corrección y a ello se suma la variabilidad salarial y la suba de combustibles".

Señaló que San Juan subsidia el servicio con 2250 millones de pesos y 503 millones de pesos era lo que dejó de aportar la Nación y lo hará la provincia, en febrero y marzo. "Es un esfuerzo extra aunque el usuario es el que hará el mayor esfuerzo", dijo.

Destacó que la medida impactará en una semana o 10 días, cuando el sistema SUBE cargue los nuevos valores de los pasajes.

Las claves

-El boleto de la primera sección pasará de $200 a $470. Es decir que aumentará 135%. En el resto de las secciones aumentará de manera proporcional, se informó.

-El boleto escolar valdrá $155.