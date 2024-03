Tiene 33 años, hizo la estatua de la Difunta Correa e impulsó una gruta en 9 de Julio

domingo, 31 de marzo de 2024 12:10

Esta Semana Santa no fue una más para un grupo de fieles de 9 de Julio. Es que después de mucho trabajo y dedicación, inauguraron una Gruta de la Fe en memoria de la Difunta Correa. El jueves pasado, la imagen fue puesta en un espacio puntual para que sus creyentes puedan acercarse para hacer pedidos y dar muestras de agradecimiento.

La iniciativa nació de Marcelo Páez, un hombre de 33 años que decidió hacer una gruta en zona de calle Bilbao a unos 3 kilómetros de la villa cabecera. En ese preciso lugar, quedó una imagen de la Difunta Correa en tamaño normal de estatura que él mismo esculpió a pesar de no ser artista ni escultor.

"La idea la empezamos hace 3 años. Luego de la pandemia, yo hice una promesa a la Difunta Correa que si no le pasaba nada a nadie en mi familia, se lo iba a agradecer. Gracias a Dios no tuvimos covid y a raíz de eso seguí con esa causa e hice algo más grande", comenzó expresando Marcelo a Diario La Provincia SJ.

Con un grupo de fieles empezaron a trabajar desde hace un tiempo y poco a poco le fueron dando forma a la gruta. Las donaciones fueron fundamental para ir levantando no sólo el paraje sino también todo lo que rodea al mismo. El lugar elegido para colocarla fue estratégico.

"Empecé a averiguar el tema de la difunta y supe que Deolinda partió de la Majadita. Hizo su paso por ahí. Cerca del lugar fue su casa", señaló Marcelo quien destacó que la gruta la terminaron a fines del 2023.

Como toda gruta necesitaba una imagen y ése fue también todo un desafío. Es que para encargarla, consultaron a algunos escultores pero los valores que ofrecían para su realización eran muy altos y no se podían sostener. "Era muy caro comprarla y luego buscar un flete para traerla. Son estatuas de yeso y se rompen porque son muy delicadas y frágiles. El trayecto del camino no ayuda. No dábamos con el capital", explicó Marcelo.

Por eso decidió poner él manos a la obra y hacer la escultura. "Habíamos agotado todos los recursos para averiguar y empecé a investigar cómo podía hacerla yo. Dije 'me animo a hacerla, vemos cómo sale'. Me lancé a hacerla, la fui armando por partes. Primero el rostro y las manos, que son lo más complicado para pulir y tallar. Siempre tomando una medida de la dimensión del cuerpo", agregó.

El fondo de la casa de Marcelo se convirtió en su taller y con sus propias manos le fue dando forma. Empezó con el rostro de Deolinda Correa y luego por las manos, que son las más complejas para diseñar. Su madre lo iba motivando para que siguiera adelante y así fue.

"Una vez que la terminé, mi mamá me dijo que 'había quedado muy bonita'. Me dijo que quedó igual a la imagen que está. Soy una persona que me gustan los detalles y para ello le sacamos fotos y se la mostré a los chicos. Nunca hice una imagen así. No soy artista ni artesano. Es la primera vez", destacó.

El pasado jueves, la imagen quedó en el paraje de 9 de Julio. Desde ese día el paso de la gente por ese lugar es constante. "Eso me dio fortaleza y satisfacción ¡que lindo que la gente lo haya tomado así!. Hay muchos devotos pero no sólo en 9 de Julio sino de otros departamentos. Hay gente grande que no puede llegar a Vallecito y ahora dice vamos a poder llegar a 9 de Julio", finalizó entusiasmado.

