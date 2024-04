Colectivos eléctricos: se mostraron conformes con el funcionamiento y analizan sumar unidades

domingo, 31 de marzo de 2024 22:09

Desde la Dirección de Red Tulum vienen trabajando en diferentes lineamientos en beneficio de los usuarios sanjuaninos. En este escenario, las propuestas que vienen abordando están planificadas para concretarlas a corto, mediano y largo plazo. En este sentido, ponen foco en lo que es puntualmente período de análisis, evaluaciones, recorridos, entre otros puntos. Por otro lado, analizan la posibilidad de sumar colectivos eléctricos a futuro, ya que son numerosos los beneficios de estas unidades.

San Juan cuenta con 4 colectivos eléctricos que alcanzó muy buenos resultados en este último tiempo en la provincia. En este escenario, Maximiliano Luján, director de Red Tulum, remarcó que de momento no están funcionando, pero se espera que un corto plazo vuelva a circular por las calles sanjuaninas. Vale destacar que esto es un convenio que hay entre empresas de transporte y Estado. El referente en el tema destacó que las unidades tanto eléctricas como con GNC funcionaron muy bien.

“Hay 4 colectivos eléctricos en la provincia. Hay una idea de incorporar más, se está viendo. La verdad que funcionan muy bien. Son energías alternativas, con beneficios y su no contaminante”, resaltó Maximiliano Luján a Diario La Provincia SJ.

El referente en el tema subrayó: “el colectivo eléctrico no solo que no contamina sino también que no produce desgaste el mantenimiento, es menos de un 10% de un colectivo normal. Más allá del ahorro de combustible”.

En la misma línea, el referente en el tema indicó que están muy contentos con el funcionamiento del colectivo con GNC. “El de GNC si tiene un mantenimiento, pero sigue siendo un colectivo cómodo y funciona muy bien”, destacó.

Posteriormente, comentó que “la verdad que la empresa que lo está usando están muy conforme con el desempeño. No sé si tendrán misma las mismas operaciones, pero están muy conforme”.

El referente de la Dirección de Red Tulum remarcó que son muchos los desafíos que tienen por delante, pero afirman que están encaminados. Son muchas las inquietudes que reciben a diario y afirmó que leen cada una de las sugerencias y problemáticas que llegan por las diferentes vías de comunicación.

“Es un año complejo. Estamos con mucha fe de que poco a poco vamos a ir saliendo. Estamos tratando de hacer la mayor cantidad de cosas teniendo en cuenta las dificultades que tenemos”, subrayó.

Por último, comentó: “estamos trabajando mucho con la Secretaría de Tránsito y Transporte y con la ministro. Estamos estudiando un montón de cosas. Las expectativas son muchas y buenas. Creo que este año es complejo y estamos viendo que pasa después de julio, para ver que se puede hacer o no. Muchas de nuestras exigencias implican infraestructura y cosas que no se si la vamos a poder obtener a corto plazo”.