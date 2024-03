Mapa de dengue: se registraron más de 240 casos en San Juan en lo que va del 2024

sábado, 30 de marzo de 2024 15:04

El avance del dengue en todo el país preocupa... y mucho. En lo que va del 2024 se registraron 163.419 casos (semana 12 epidemiológica), una cifra no alcanzada en varias décadas. Lo más preocupante es que el 90% de los contagiados fueron sin haber salido de su ciudad, lo que se denomina casos autóctonos. La incidencia acumulada hasta el momento para el total país es de 384 casos cada cien mil habitantes. En el mismo período 398 casos fueron clasificados como dengue grave (0,22%) y se registraron 129 personas fallecidas (letalidad 0,071%).

En este contexto, desde Salud Pública Nacional desarrollaron un mapa advirtiendo cuáles son las provincias con más casos. A la cabeza se ubica Buenos Aires con 43.081 casos totales confirmados, Santa Fe con 24.472 casos, Córdoba con 16.304 casos y Chaco con 16.306 casos confirmados.

Más allá del podio, ¿qué lugar ocupa San Juan y cuál es el escenario en esta provincia? Según el Boletín Epidemiológico de Salud Pública de Nación, San Juan registró en las primeras 12 semanas epidemiológicas, 248 casos. Esto significa que cada 100 mil habitantes hubo 15 casos confirmados. Por debajo de esta provincia, con menos casos registrados, está La Pampa con 79, Tierra del Fuego con 101 y Santa Cruz con 110.

Desde el Ministerio de Salud de San Juan advirtieron la semana pasada que aún no se alcanzó el pico de casos de dengue y por ello, insistieron en las medidas preventivas de la enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que existe en la provincia.

"Estamos trabajando muchísimo sobre ese tema y sabemos que estamos en un ascenso en la curva, en base a los casos que estamos teniendo. Somos conscientes de eso y esperamos que esa curva ascienda un poco más. Pero no se enciende una alarma sino alentar a la responsabilidad social que tenemos todos en ese tema. Si no hay criaderos de mosquitos y no hay mosquitos, no hay dengue. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad con las medidas de prevención", dijo en rueda de prensa, la Dra. Cecilia Clavijo, jefa de Medicina Sanitaria. Además, expresó que en el Hospital Rawson se cuenta con reactivos para el estudio de detección de la enfermedad.

Si bien al principio el mapa marcó a Rawson y Rivadavia como los departamentos con mayor número de casos, actualmente el alcance de los casos llegó a Albardón, Angaco y Pocito.

Los síntomas más comunes son: