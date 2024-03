Se acerca Miss Universo Argentina: ¿quién es la joven que representará a San Juan?

domingo, 24 de marzo de 2024 19:24

Tiene 18 años y es diseñadora de moda. Su rostro tiene una belleza especial que cautiva. Loana Chirino es sanjuanina y competirá en la final nacional de Miss Universo Argentina 2024, a desarrollarse el 25 de mayo próximo.

El evento se realizará en el Auditorio de Belgrano y contará con la participación de 25 chicas que buscarán el trono para la instancia internacional. Respaldado por la experiencia y el estilo incomparable de la Agencia Ghada en la producción, se espera un espectáculo deslumbrante.

Pero ¿quién es Loana?

Loana Chirino con menos de 20 años ya se ha convertido en una destacada diseñadora. Confeccionó las bandas para las candidatas de Miss Universo Argentina, evento que se realizó en San Juan, y comenzó a dar forma a su vocación. Su marca es parte de eventos locales y recibe halagos por sus creaciones. "La moda es una forma de expresión y un arte que es para todos y a la vez, muestra de la personalidad única. Refleja tu esencia", expresó.

Loana, además, ya conoce las pasarelas internacionales. Fue parte de una edición de Fashion Week en Chile y participó de distintos eventos con repercusión nacional e internacional. En los primeros pasos, reconoce que se sintió nerviosa pero lo logrado fue inmenso.

"Conocí a muchas personas influyentes y claves en la industria de la que quiero ser parte. Me interesa saber cómo es el ambiente y cómo se manejan. Miss Universo Argentina fue muy lindo y me abrió muchas puertas para instalarme con mi marca y diseño. Estoy muy feliz y agradezco mucho a Matías Sambrizzi, quien me acompañó en el modelaje y en darme oportunidad en el diseño. Me convocó a ambos eventos y ayudó en esta proyección. Tomando en cuenta lo vivido, además de la moda voy a estudiar idiomas, el año próximo, para tener más herramientas cuando viaje fuera del país. Quiero proyectarme fuera de Argentina", contó entusiasmada a Diario La Provincia SJ.