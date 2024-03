Vivió en Hawái y Los Ángeles, encontró en Rodeo su lugar en el mundo y acá apostó por sus sueños

sábado, 23 de marzo de 2024 07:45

Tiene una sonrisa que contagia y es pura luz. Lo positivo hace que pese más que lo negativo en la balanza de su vida, aunque en algunos momentos le tocó pasar duros golpes. Carolina Pecorá nació hace 50 años en Flores, Buenos Aires. Con sus dos hermanos se crió en contacto permanente con la naturaleza y eso le generó un aprecio especial a la vida. Precisamente ese aprecio fue el que la llevó a elegir a Rodeo, Iglesia, como su lugar en el mundo y allí creó un lugar que atrapa la atención de turistas y lugareños: Lo de Caro.

Su hoja de ruta, previa a desembarcar en San Juan, se dio tras atravesar dos fuertes desafíos en distintas partes del mundo. En 1999 decidió dejar todo en Argentina y apostar a Hawaii con sus hermanos. Si bien planificó pasar allá sólo unos meses, terminó viviendo 5 años. La playa, el mar, los puntos gastronómicos, el clima y la alegría de la gente, la fueron moldeando.

"Yo acababa de terminar mi carrera de diseño gráfico. Y siempre me gustó dibujar, pero no pintaba. Y en Hawái empecé a pintar, encontré mis trazos. Pero no me terminaba de convencer", comenzó expresando, con una enorme sonrisa, Carolina a Diario La Provincia SJ. Con ella, sus hermanos Mariano y Federico se convirtieron en pilares, hasta que apareció en su vida el amor.

Un animador estadounidense conquistó su corazón y eso la llevó a elegir California, en Estados Unidos para vivir. "Cuando me mudé a Los Ángeles, no me encontraba con la pintura y empecé a sacar fotos de texturas. De paredes viejas, de puertas oxidadas, de chapas. Tengo esa otra parte de mi arte que es más abstracta: fotografía de texturas. En Los Ángeles trabajé con imágenes y fotografías para shows de televisión porque el padre de mis hijos trabajaba en ese rubro", agregó.

Allí tuvo tres hijos pero la alegría no duró para siempre. Su hermano Federico murió de cáncer y con Mariano decidieron volver en una combi a la Argentina, por la ruta, desde Estados Unidos, atravesando fríos y calores pero también absorbiendo experiencias inigualables. Sus niños tenían 4, 7 y 8 años y con ellos llegó a San Juan, pero no a la ciudad. El destino la trajo a Rodeo, Iglesia, donde Mariano tenía su trabajo y ella decidió acompañarlo.

"Cuando conocí Rodeo en el 2008, que vine con mi primer hijo que era bebé, decía 'si alguna vez empiezan la escuela, quiero que sea en Rodeo, quiero que crezcan con esa esencia adentro'. Y sé que siempre la van a tener. Creces con lo sencillo, sin pretensiones, sin consumismo, sin 'pertenecer a'. Es como que acá sos re libre", expresó, confesando que con su esposo acordaron que los niños harían la Primaria en San Juan y luego la Secundaria y los estudios superiores en Estados Unidos. Así fue como una vez terminado el ciclo básico, emprendieron viaje para Norteamérica.

De esta tierra ella se enamoró y decidió quedarse para encarar un emprendimiento que rompió los esquemas del lugar: un bar al estilo Hawaii. "Se iba a llamar Sol Dentro porque iba a ser un lugar que se abría cuando bajaba el sol. Tipo un after beach, como un sunset. Como antes de abrir el bar, yo siempre invitaba a mis amigos a casa, ellos decían 'nos juntamos en Lo de Caro'. Cuando se abrió el bar, no tenía nombre y así salió Lo de Caro", recordó.

El lugar tiene un estilo único, como los típicos bar costeros o playeros, en el que predomina la madera, los colores y el arte. Su cocina tiene como especialidad y plato fuerte: los crepés. A diferencia de otros lugares, la plancha para cocinarlas está a la vista de todos y ella la maneja como si fuera un lienzo y las espátulas fueran sus pinceles. Es que ama la cocina tanto como la pintura y ambos lo aborda en ese mismo lugar.

"La cocina como la pintura tienen improvisación. Me encanta la improvisación. Cuando pinto no hago un boceto, agarro la madera y empiezo, pero todo va cambiando. Y cuando cocino, igual. A veces me quedan dos zapallitos, una cebolla y no sé... Me agarra el ataque y con poquito podés hacer mucho", confesó.

Carolina ganó en febrero pasado el programa Emprendedor Turístico que está impulsado por el Gobierno de San Juan con un subsidio de la empresa Veladero. Gracias al aporte de la minera pudo adquirir distintos elementos para mejorar el servicio y las condiciones del lugar con el fin de que los turistas y lugareños se sintieran de la mejor manera.

"Me enamoró la gente de San Juan, la sencillez, la transparencia. Y de Rodeo, los paisajes, sentirme cómoda. Acá desperté algo en mí y pude completar mi sueño... Hoy estoy acá pero mañana no sé. Yo por mí me quedaría acá toda la vida porque amo este lugar", finalizó, no sin antes dar un consejo a quienes están con el deseo de seguir sus sueños: "tenés que animarte a hacer lo que amas hacer. Aunque pienses que no podés, de alguna manera te la rebuscás y lo podrás hacer. Y siempre que sea genuino, que te salga de adentro y que lo des con amor, te sale. Hay que animarse a ser una misma".