Una sanjuanina llevó a su perro a una peluquería, se le perdió y pide ayuda para recuperarlo

sábado, 23 de marzo de 2024 19:21

En el grupo de Facebook Perros Perdidos en San Juan expresaron un fuerte pedido tras un triste hecho. De acuerdo a lo detallado por una usuaria de apellido Moyano, contó que había llevado a su mascota a una peluquería canina pero al llegar a buscarla se encontró con el peor escenario.

En la publicación subrayó que "al preguntar qué pasó, me respondió que no sabían cómo se había escapado y que hace aproximadamente una hora que no habían rastros".

Luego, sumó que "nuestra intención fue únicamente llevar a bañar a nuestro pequeño y volvimos con la triste noticia de que ya no lo tenemos entre nosotros".

Posteriormente, destacó que "lo único que pedimos fue una explicación. Quisieron arreglar todo con un perro nuevo o ayuda monetaria, algo que no nos sirve, ya que nuestro perro valía mucho más que eso".

Por último, remarcaron que la familia está destruida tras lo sucedido y pidieron que estén atentos para que esto no le vuelva a suceder a nadie más.