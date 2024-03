La Dirección de Discapacidad trabajará con los equipos departamentales para brindar herramientas

sábado, 23 de marzo de 2024 22:21

Una dirección puertas abiertas para llegar a toda la comunidad. Ése es el objetivo de la Dirección de Personas con Discapacidad en San Juan, según aseguró su directora, Paula Moreno. En un escenario económico complejo, la profesional remarcó que apuntarán fuertemente a la creatividad en el uso de los recursos de manera responsable y operativa. Esto lleva a tomar decisiones todo el tiempo para determinar en qué usarlos.

“Me encontré con una provincia que tiene un porcentaje bastante alto de personas con discapacidad. Hay alrededor de 29.000 personas con discapacidad, es un dato que no me esperaba”, expresó a Diario La Provincia SJ. La profesional afirmó que, si bien se avanzó en este último tiempo con lo que tiene que ver con inclusión, aún quedan cosas por mejorar.

La referente en el tema detalló que está notando que cada vez son más los padres que se están interiorizando en el tema y ahora lo que buscan es poder acompañarlos en todo el proceso. Y agregó que el objetivo es poder brindar herramientas de contención y poder tener un panorama de la situación en los departamentos del Gran San Juan y también de las zonas alejadas.

“En algunos departamentos alejados hay juntas descentralizadas, que no dependen de nosotros porque en algún momento se descentralizaron”, explicó subrayando que: se ha “creado un área desde la dirección porque se descentralizaron hace años y quedaron como bastante solas las zonas alejadas”.

Vale destacar que Juntas Descentralizadas de Discapacidad son aquellas que están integradas por un equipo de profesionales de un departamento con el objetivo de gestionar y facilitar diversos beneficios. Valle Fértil y Caucete son algunas de las zonas que cuentan con esta metodología de trabajo. En este escenario y con el foco en un trabajo en conjunto es que desde la Dirección de Discapacidad crearon esta área que permite conocer en detalle la situación.

Desde esta nueva área lo que buscarán puntualmente es brindar las herramientas en lo que sea necesario. “Nosotros vamos a hacer el acompañamiento técnico. Vamos a ir haciendo todas las orientaciones para las juntas descentralizadas y para que podamos trabajar en conjunto”, expresó.

En cuanto al detalle del nuevo área, la referente en el tema sostuvo que es una oficina de Junta Descentralizada donde van a estar dos psicólogas, que harán el acompañamiento con los Certificado Único de Discapacidad (CUD) que se emiten en los departamentos que actualmente tienen junta. Vale destacar que hay 10 departamentos que tienen junta y que este espacio les permitirá trabajar en conjunto.

Por último, Moreno detalló que el foco está en acompañar y hacer una dirección puertas abiertas para toda la comunidad sanjuanina.