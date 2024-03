Nueva app de Red Tulum: comenzaron con las pruebas cerradas y estiman que estará lista en los próximos meses

viernes, 22 de marzo de 2024 23:00

El sistema de transporte público Red Tulum cuenta con una herramienta para los usuarios para conocer las líneas, recorridos y, sobre todo, los horarios. Se trata de una aplicación (app) que los usuarios descargaron en celulares y cuyo mantenimiento paga el Gobierno provincial en una abultada cifra en dólares. Es por ello que la gestión actual decidió contratar los servicios de una nueva empresa que, a diferencia de la actual que es internacional, es de Argentina y por una inversión mucho menor.

En este escenario, Maximiliano Luján, director de Red Tulum, detalló a Diario La Provincia SJ que la nueva app traerá cambios significativos para ayudar a los sanjuaninos. Además, el referente en el tema detalló que comenzaron con las pruebas cerradas para poder dejarla lista en los próximos meses. Estima que podría quedar lista en los próximos meses y no descartaron que sea para el próximo año.

“Se está trabajando en la nueva app desde diciembre y en febrero se empezó a trabajar más fuerte. Se buscó un desarrollador local, que es una empresa argentina que presta un servicio de características similares y lo estamos tratando de mejorar”, resaltó el director de Red Tulum.

Foto: Maximiliano Huyema - Diario La Provincia SJ (DIRECTOR DE RED TULUM)

El referente en el tema comentó que están transitando una etapa de prueba que comprende mejorar algunos aspectos. Además, están viendo todo lo referido a la parte gráfica y operativa. “En algunos meses más ya va a estar operativa. Ahora está a prueba cerrada y estamos preevaluando”, comentó. Luján resaltó que todo viene marchando bien en este trayecto de la nueva app.

En este contexto, el director de la Red Tulum subrayó “se está buscando un entorno que sea amigable”. En la misma línea sumó que una de las ventajas que tendrá la nueva app a diferencia de la actual es que los usuarios podrán tener nuevos detalles de las unidades.

“Mostrará el colectivo como en las aplicaciones de los taxis, muestra donde viene exactamente. Va mostrando en tiempo real todas las unidades en esa línea”, explicó. Y agregó que “cuando estén en la parada podrán acceder a información de todas las líneas de la parada cosa que la otra no tenía”. Una de las novedades que sumará la app es que los usuarios podrán saber que unidades tienen aire acondicionado.

Por otro lado, destacó que están pensando para una etapa posterior poder incorporar contadores de pasajeros a los colectivos. “Es un sistema que no es muy complejo, tiene su costo, pero se coloca un sensor a la subida y a la salida del colectivo. Eso cuenta cuanta gente ingresa, sale y cuanta tenes en el colectivo. La idea es que la aplicación te diga si el colectivo que viene te vas a poder subir o no. Eso sirve mucho sobre todo para las líneas que tienen alta frecuencia”, detalló el referente en el tema.

Por último, sostuvo que “eso es parte de los proyectos a mediano a largo plazo. No implica un costo alto, pero es un costo que hoy por hoy hay que asumirlo”.

Aplicación actual

El tema de la aplicación es complejo porque si el usuario no tiene datos en el teléfono y si la empresa no asignó y no diagramó los turnos temprano o el día anterior no me dice qué unidad está en esta línea y cuál es el tiempo real.

“Cuando pasa eso el tiempo real toma el horario de planilla cargado. Entonces el horario de planilla se va modificando por un desvío, se subió menos o más gente. Muchas veces el tiempo real cuando te dice falta un minuto es porque está tomando el tiempo estático no el horario real. Eso lo estamos tratando, mejoró mucho respecto a antes”, destacó Maximiliano Luján, de Red Tulum.

Por último, comentó que “nosotros tuvimos una reunión con los diagramadores de las empresas y tuvo un resultado muy positivo. Mejoró mucho la diagramación por parte de ellos. Tiene sus fallas, pero hoy estamos mucho mejor de la primer-segunda semana de diciembre cuando nos encontramos acá”.

Costos de la nueva app

La ministro de Gobierno, Laura Palma, subrayó en rueda de prensa que están trabajando en la nueva app con la premisa de no perjudicar a los usuarios.

“La aplicación que nos ofrecieron tenían algunas falencias y no quisimos caer en algo de complicarle la vida al usuario. Estamos pidiendo que mejoren para que sea mejor que la actual”, indicó Palma.

La ministro subrayó que están trabajando con otra aplicación paralela a la actual. “Estamos tratando de mejorarla y cuando esté realmente equiparada y mejor que la actual será lanzada”, comentó. La misma es de origen argentina y detalló que el costo de la actual ronda los 20 mil dólares. Con la nueva app los costos se reducirían a la mitad o más, “la idea es más allá de los costos por supuesto la prestación. La aplicación dentro de todo funciona bien y no queremos hacer un cambio que perjudique al usuario”.