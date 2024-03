Cuál es el mapa del dengue en San Juan: Salud confirmó que espera el pico de casos en abril

jueves, 21 de marzo de 2024 10:31

San Juan no alcanzó el pico de casos de dengue y por ello, desde Salud insisten en las medidas preventivas de la enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, que existe en la provincia..

"Estamos trabajando muchísimo sobre ese tema y sabemos que estamos en un ascenso en la curva, en base a los casos que estamos teniendo. Somos conscientes de eso y esperamos que esa curva ascienda un poco más. Pero no se enciende una alarma sino alentar a la responsabilidad social que tenemos todos en ese tema. Si no hay criaderos de mosquitos y no hay mosquitos, no hay dengue. Necesitamos el compromiso de toda la comunidad con las medidas de prevención", dijo en rueda de prensa, la Dra. Cecilia Clavijo, jefa de Medicina Sanitaria. Además, expresó que en el Hospital Rawson se cuenta con reactivos para el estudio de detección de la enfermedad.

Destacó que "las condiciones climáticas, a veces, favorecen para que surjan más criaderos y haya más circulación de mosquitos.Vale resaltar que, con la fumigación, solo se elimina el mosquito adulto. El problema que tenemos son los criaderos y las larvas y necesitamos otras acciones para eliminarlos. Por ejemplo, eliminar recipientes de agua estancada y mantener el césped corto".

Sobre la situación de dengue en San Juan, "actualmente tenemos 87 casos, de los cuales 63 son autóctonos y 34 importados. Rawson y Rivadavia son los departamentos que tienen mayor número de casos, por ahora. Esta es una situación dinámica y va cambiando, pero esperamos un pico de 300 casos para abril". A su vez, dijo que "no hubo casos de pacientes que hayan tenido dengue dos veces

Marcó que para que San Juan promueva la vacuna, deben registrarse una circulación de 1000 casos cada 100.000 habitantes pero "se está lejos de ello en la provincia".