Un DJ sanjuanino representará al país en un megaevento en México

"Nunca me pasó algo así". Con esas palabras un sanjuanino comenzó contando la experiencia que vivirá unos días en un megaevento denominado "DJ Promises", que tendrá como escenario a Guadalajara, México. Se trata de Martín Riveros, el DJ, de 24 años nacido en Angaco que buscará dejar al país en lo más alto del podio. El joven participó de un concurso y armó algo en lo que es electrónica, su especialidad. Hace unos días revelaron el listado de los 10 finalistas y posteriormente un reconocido locutor español confirmó el nombre de los 4 seleccionados para viajar.

Riveros se especializó para dedicarse en este rubro y en compañía de un amigo emprendieron este camino. En el 2020, el joven oriundo de Angaco logró comprarse sus primeros equipo con la ayuda de sus padres. Pero, jamás se iba a esperar la sorpresa que llegaría a su vida tras muchos meses de esfuerzo y dedicación.

El DJ sostuvo a Diario La Provincia SJ "mi familia y amigo siempre estuvieron en todo; me dieron apoyo y aliento. Sin ellos no habría podido llegar tan lejos". Y agregó que transitan días de mucha emoción y ya comenzó la cuenta regresiva para concretar su viaje con destino a Guadalajara.

"Esto decidí trabajarlo en silencio, no se lo conté a nadie. Mandé el video al productor, esperé a tener noticias y cuando me lo comunicaron se los conté. Todos estaban muy sorprendidos", subrayó el sanjuanino. Vale destacar que entre los cuatros seleccionados, Riveros es el único argentino y el primero en quedar en un evento de esta magnitud.

Respecto a lo que se viene para la vida del sanjuanino, subrayó que el 31 de marzo tiene que estar en México. El evento se desarrollará del 1 al 4 de abril y serán días de mucho aprendizaje para el DJ. El primer día será la semifinal que tendrá a Martín como protagonista a la espera de conocer su rival. De acuerdo a los detalles, el joven debe llevar un set con música y ya comenzó con el armado. Además, debe lograr cautivar al público y es ahí donde desplegará todo su talento.

"Es todo pago", destacó el joven y afirmó que las empresas organizadoras son las encargadas de cubrir todos los gastos.

Por último, respecto a las expectativa, expresó que "los nervios todavía no aparecen, realmente no caigo. Trataré de estar tranquilo para disfrutar. Será una experiencia inolvidable, no voy a desaprovecharla".

Martin Leonel Riveros Naveda tiene 24 años y es de Angaco. Hace 6 años comenzó a estudiar DJ con profesionales de San Juan y Buenos Aires ( Fede Avellaneda y Oscar Díaz, hizo curso en producción musical en la academia de música "ARJAUS").

Decidió participar en éste concurso que se realiza en México porque le apasiona la música electrónica y tuvo la suerte de clasificar a la final entre 1118 participantes de toda Latinoamérica. Éste es el segundo año que se hace en ésta especialidad electrónica de "DJ Promises". La felicidad es inmensa de ser el primer Argentino en llegar a ésta instancia y representar de la mejor manera a San Juan.