Tiene 7 años, quiere empezar la primaria y necesita una DAI: su mamá pide ayuda para juntar dinero

sábado, 2 de marzo de 2024 15:18

Manuel tiene 7 años y una enorme sonrisa que enternece. El año pasado terminó de cursar el Nivel Inicial y la alegría siempre estuvo presente. Ahora debe empezar la Primaria pero el camino estará lleno de desafíos. El primero que su familia enfrenta viene de la mano de la necesidad urgente de contar con una DAI que lo acompañe en este proceso pero para ello necesita contar con recursos económicos para pagarle.

El pequeño nació con retardo madurativo y en la tapa de jardín de 4 y de 5, no necesitó una acompañante terapéutica. Sin embargo a partir de ahora sí pero para pagar una se necesita más de 200 mil pesos. Su papá quedó sin trabajo hace poco y su madre es ama de casa, se dedica plenamente a su cuidado. Por eso los recursos con los que cuentan no son suficientes para solventar la situación.

"Él nació ochomesino y los médicos no se dieron cuenta que había roto la placenta. Cuando se dieron cuenta ya tenía poco oxígeno. Ahí se hizo la disfragia que tiene el cerebro", comenzó contando Ana Laura Sánchez a Diario La Provincia SJ.

Manuel tiene carnet de discapacidad pero es de Córdoba, porque estuvieron viviendo allá, y ahora sus padres iniciaron los trámites en San Juan. A partir de las demoras en esos pasos es que no ha conseguido aún la ayuda de Desarrollo Humano. Pero el lunes debe comenzar las clases y por eso necesita pagar la docente que lo acompañe, al menos en los primeros meses.

"Estoy buscando, hay algunas DAI, pero una no cumple con los requisitos que pide Desayuno Humano y otra no quieren trabajar porque les piden estar al día con la AFIP y puedan facturar. Las que sí quieren trabajar pero en forma particular y cobran 203.000 pesos por mes", lamentó la mujer destacando que en su caso puntual necesita una psicopedagoga.

Los padres de Manuel tenían una verdulería pero en el último tiempo no pudieron sostenerla y tuvieron que cerrar. Ahora él está buscando trabajo. Pero no quieren que esto afecte la escolaridad de Manuel y por eso piden ayuda a la sociedad. Con el fin de recaudar dinero para pagar la DAI lanzaron una rifa que sortea el 16 de marzo próximo por la Quiniela Vespertina.

Se sortea una canasta de comestibles en primer lugar; un pote de helado en segundo lugar; y un Gancia con un Sprite en tercero. El valor del número es de mil pesos. Comunicarse al 264-4749932.