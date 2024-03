"Cuando la vida te quita un hijo...": el desgarrador mensaje de la madre de Lucía Rubiño

sábado, 2 de marzo de 2024 19:36

En las últimas horas, Belén Montilla (madre de Lucía Rubiño) compartió un desgarrador mensaje en su Facebook. La mujer comenzó afirmando que "no es 15, ni tu cumpleaños, es otro terrible día sin vos, pero di un pequeño paso".

Montilla confesó que atraviesa un enorme dolor y en el mensaje que escribió resaltó: "me animé a abrir las ventanas de tu habitación; el aire fresco, la luz, el cielo...vos". Luego, sumó que "vivo mi presente recordando mi pasado".

Posteriormente, agregó que "Ya no me inunda, cuando abro las puertas de casa, el olor a panqueques con miel; ya no corro apresurada por llegar a verte, ya no miro la parada del cole para ver si llegás, ya no escucho la música de los TikTok por todos lados de la casa, ya no veo para adelante".

Los mensajes no demoraron en llegar y cientos de sanjuaninos y allegados a Montilla manifestaron el apoyo en los comentarios.

Por último, remarcó que "cuando la vida te quita un hijo... estas palabras y sentimientos se guardan en el corazón... pero cuando dos personas inconscientes te la arrebatan, estas palabras se hacen públicas para pedir Justicia".