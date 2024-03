Orden y aforos de personas, los aspectos que más fallan al momento de habilitar instituciones en San Juan

martes, 19 de marzo de 2024 22:25

Muchas son las normas y elementos que al momento de poner en funcionamiento una institución o local comercial, son los que se deben cumplir para mantener la seguridad del lugar, como así también el aforo de personas.

Sin embargo, en San Juan, en los distintos procedimientos de habilitación que realiza Bomberos junto con licenciados de Higiene y Seguridad Laboral, se encuentran muchas fallas y entre ellas, un rango muy común que cometen quienes están a cargo de las instituciones.

"Hay un gran porcentaje que lo hace porque es una normativa, porque deben hacerlo, pero hay muchos que no lo hacen y no se preocupan por aprender. Por eso, ahora Bomberos nos va a pedir que aparte de todos los artículos que se ponen en práctica, también haya una charla dada con la firma de cada uno de los empleados que se transformaron en practicantes de esos elementos de seguridad. Eso va a comenzar a ser un requisito obligatorio", contó a Diario La Provincia SJ, José Chicahuala, licenciado en Higiene y Seguridad Laboral y ex jede de Bomberos de San Juan.

El profesional recibido en la Facultad de Química de Mendoza luego de haberse retirado del cuerpo de Bomberos, mencionó que entre las faltas más comunes, está la falta de orden y limpieza, como así también el no respecto por las cantidades máximas de personas permitidas en ciertos lugares.

Por ello, opinó sobre la nueva normativa que se pondrá en funcionamiento y destacó: "Me parece muy bien, porque si no se cumple con la normativa, o sea, se cumple con la ley que hay que tener tal cantidad de matafuegos o de luces de emergencia, pero nunca se prueban, si no se sabe cómo hacerlo, es algo en lo que se está fallando".

Las chicas serán realizadas por profesional habilitado que actúa también y ello podría presentar un cambio en el respeto y cumplimiento de las normas de seguridad. "Si no está ordenado y no hace limpieza, en cualquier momento se puede llegar a producir el incendio, entonces hay que estar permanentemente con ese tema", dijo.

Y cerró: "La cantidad de gente que se puede alojar en un sitio determinado y sobre todo en los boliches. Por ejemplo, se tiene una capacidad de 200 personas y a veces hay 500 personas, entonces si se produce un hecho y si quieren salir, no es lo mismo sacar 200 que sacar 500".