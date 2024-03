Temporada otoño-invierno: el calzados sufrirá aumentos de casi el 100%

lunes, 18 de marzo de 2024 13:41

"La temporada de otoño-invierno viene con aumentos". Este dato fue confirmado por Laura Zinni, presidenta del Centro Comercial de San Juan y agregó que el panorama es bastante complejo. Además, subrayó que el calzado será uno de los rubros que sufrirá fuertes aumentos.

En este escenario la referente en el tema sostuvo en radio Sarmiento que "los costos de la materia prima siguen siendo elevados. Muchos de los componentes casi la mayoría son importados. Si bien el tipo de cambio no tuvo variaciones, lo que no se eliminó fue el impuesto a las importaciones. Eso hace que los costos lamentablemente no pudieron disminuir".

Luego, subrayó que el calzado será donde más se sentirá el aumento. "Llega casi a un 100% en algunos calzados sobre todo en origen importado", comentó. La profesional detalló que un par de botas de fabricación nacional ronda los $50 mil a $70 mil mientras que las de marca llegarán a los $150 mil a $180 mil.

En cuanto al aumento de vestimentas, Zinni comentó que "el aumento será entre un 40% a un 60%, en toda la parte textil". Una campera de fabricación nacional oscilará $60 mil y de marca $200 mil.

La referente en tema afirmó que "se nota que el movimiento diario es mucho mejor. Hemos notado en marzo una caída"