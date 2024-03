Miles de sanjuaninos festejaron San Patricio en el predio gaucho José Dolores

lunes, 18 de marzo de 2024 12:47

En un fin de semana lleno de música, sabor y entretenimiento, el predio Gaucho José Dolores fue epicentro de la celebración de San Patricio en la provincia de San Juan. Miles de personas se congregaron en Médano de Oro para disfrutar del festival cervecero "San Patricio de la Frontera", los días viernes 15 y sábado 16 de marzo.

Con el objetivo de fomentar la colaboración entre la Municipalidad de la Ciudad de Rawson y el sector privado local, el evento ofreció un programa variado que incluyó música en vivo, actividades para toda la familia y una impresionante selección de cervezas artesanales de más de 15 cervecerías de toda la provincia.

El predio gaucho contó con un amplio patio de comidas donde los food trucks y la gastronomía deleitaron a los asistentes durante las dos noches del evento, que atrajo a más de 8.000 personas.

La diversidad artística estuvo presente con actuaciones de Aguaribay Candombe, Ensamble Danza Urbana, Vía 66, Wonder, Omega DJ Elías Lucero el viernes, mientras que el sábado la energía no disminuyó con las presentaciones de Dj YIGIT DJ de Turquía, Afuera-danza, Ser o no ser show de Clown, APCity exhibición de Freestyle, Marcos Más, La Vip de Nápoles (Homenaje a Queen), Ensamble Danza Urbana, Rumba Camión, King of Banana y el gran cierre a cargo de la DJ cordobesa Julianna Gella.

Fuente: Municipalidad de Rawson