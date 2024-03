Eclipse lunar y conjunción de estrellas en San Juan: ¿cuándo será?

lunes, 18 de marzo de 2024 15:15

En las próximas semanas un evento astronómico se dará en la provincia y tendrá impacto a nivel mundial. San Juan se destaca por tener uno de los cielos más imponentes y limpios y por este motivo es una de las atracciones que se llevará todas las miradas.

Eric González, licenciado en Astronomía y docente investigador del OAFA brindó detalles sobre el eclipse lunar del 25 de marzo. “Este año tendremos un eclipse en marzo y en septiembre. El primero, si bien que se va a dar sobre la provincia es un eclipse penumbral. Eso significa que la luna va a estar entrando a la sombra difusa de la tierra. Parte del disco del sol está obstruido visto desde la tierra y parte no hay sobra que no está bien definida, está difusa y a eso le llamamos la penumbra. La forma de la zona de penumbra es como una especie de cono abierto. No genera una sombra marcada sobre la especie lunar solamente disminuye un poco la luz que llega. A simple vista no se va a percibir”, explicó el profesional a Diario La Provincia SJ.

En este escenario, remarcó que para poder detectar el eclipse de este 25 de marzo hay que medir la cantidad de luz que llega desde la luna. González explicó que esto se puede hacer con una fotografía, por ejemplo. El profesional indicó que es un fenómeno lento que durará varias horas y disminuirá un poco la intensidad de la luna. “Nuestros ojos se adaptan a las condiciones variables de luz. Estas cosas tan simples con nuestros ojos no las percibimos”, destacó.

Respecto a los detalles, sumó que el eclipse de este 25 de marzo ocurrirá alrededor de las 04: 12. Ese horario será el momento máximo del eclipse y comenzará a la 01:53 y terminará a las 06: 32. “No se va a percibir mucho. Solo quienes usen una cámara fotográfica y tomen una serie de imágenes. Lo que notarán será un pequeño descenso en la cantidad de luz solar que la luna nos refleja”, detalló.

Posteriormente, contó que el 18 de septiembre de este 2024 que se podrá ver y será parcial.

“La mayor parte del eclipse se desarrolla en forma penumbral como en el anterior que es imperceptible. En el momento máximo del eclipse, que será las 23.45, se podrá ver una pequeña partecita de la sombra de la tierra proyectada sobre la luna”, comentó.

En cuanto a los detalles, “será una sombra muy pequeña de la tierra sobre la luna”.

Por último, resaltó que el primer eclipse total será el 14 de marzo del 2025. Esto se concretará en la madrugada y antes del amanecer ya estará terminando.

Lo que se viene

Los eventos que se vienen a San Juan estarán vinculados con el calendario religioso. El profesional comentó que se eligen noches de luna llena y cautivaran a los turistas para Semana Santa. En este escenario estarán recibiendo visitante solamente para hacer observación de la luna. Esto se concretará tanto en el Observatorio de la Ciudad y en la Estación de Altura Carlos Cesco, en El Leoncito.

Por último, explicó que “si tenemos una conjunción linda. Una conjunción es una coincidencia en la posición aparente en el cielo de dos objetos”. En esta oportunidad, el 21 de marzo habrá una conjunción de Saturno y Venus a la madrugada. Eso será uno de los eventos que se podrá ver en este mes en San Juan. El referente en el tema destacó que se dará concretamente a las 06:15 hs.

“Será lindo para identificarlo porque Venus es más brillante siempre y Saturno está bastante más débil. Se ven los dos lindos en telescopio y están a dos tercios de grado de separación en el cielo que es bastante cerquita. Con binoculares se verán juntos a ambos en el campo de visión fácilmente, incluso con algunos telescopios”, cerró.