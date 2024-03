Melani, la sanjuanina que busca transmitir su pasión por el Bollywood Dance a toda la provincia

sábado, 16 de marzo de 2024 18:53

Entusiasta, perseverante y con muchos sueños por cumplir. Así se describe una sanjuanina que comenzó a dar sus primeros pasos como profesional y busca expandir su pasión y transmitir sus conocimientos a toda la provincia. Se trata de Melani Ontiveros, la joven que hace unos meses se recibió como profesora de Bollywood Dance y su objetivo es poder conquistar a todos con una novedosa propuesta.

Emocionada y con un tono de voz que transmitía la pasión por la danza, Melani destacó a Diario La Provincia SJ: “soy bailarina desde muy pequeña. Llevo muchísimos años estudiando danza. Comencé con danzas árabes y en un momento pausé con la danza, y retomé siendo adolescente”. Luego, subrayó que en este camino se encontró con una propuesta que la cautivó desde el primer momento y desde entonces es su gran pasión. Se trata del Bollywood Dance, y reveló detalles de su innovadora iniciativa.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

La joven remarcó que descubrió este mundo del Bollywood de manera independiente y su corazón le indicó que ese era el rumbo que debía tomar. “Siento que danzar es un arte tan precioso que te lleva a disfrutar. Cuando estás tan cargada de cosas te liberas bailando. Tu cuerpo expresa lo que la mente o corazón no puede decir. Me enamoré de la cultura y yo misma me motivé a seguir, sin importar quién me enseñara”, resaltó la sanjuanina.

La profesora expresó que tiene un gran sueño y busca compartirlo con todos los sanjuaninos. “Tengo los conocimientos para poder enseñar y formar a otros artistas y mi objetivo es poder expandirlo. El Bollywood Dance y Cultura India en San Juan es muy poco conocida”, contó. Y agregó que, al no conocerse en la provincia, muy pocos se animan a participar.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

En este escenario, la sanjuanina busca dejar huellas y conquistar a los sanjuaninos. “Muchas veces lo confunden con árabe. Mi objetivo es que mucha gente lo conozca y que sea una danza que se incursione en San Juan. Mi deseo es poder entusiasmar y con el tiempo que comiencen a perfeccionarse en este ámbito y llegue hacer algo como lo es el universo del árabe”.

Actualmente, la sanjuanina está convocando a sumarse al ballet para poder conformar un grupo y emprender rumbo con grandes desafíos. “Entre todos vamos armar coreografías. Nos vamos a juntar para salir, promocionar y sumar muchos conocimientos”, destacó.

Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Por último, Melani contó que “están todos invitados a mi nuevo ballet, que es mi proyecto. Se llama NaiSha”. Y agregó que otro de sus grandes sueños es poder abrir su propia escuela. En esta oportunidad, la profesional está buscando que se sumen en el rango etario que comprenda desde los 14 años en adelante para poder formar el ballet. “Se pueden sumar todos los que deseen y buscamos que puedan llegar a todos lados. No hace falta tener experiencia”, cerró.

Propuesta

La profesora de Bollywood, Melani Ontiveros comentó que todos los interesados en sumarse a su propuesta contarán con un abanico de actividades. En primer lugar, tendrán un curso introductorio para poder aprender en detalle. Luego, se viene la posibilidad de compartir ensayos para futuras presentaciones, salidas y eventos. Foto: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ

Diferencias entre el árabe y Bollywood Dance

Melani Ontiveros se recibió como profesora de Bollywood Dance y busca expandir esta propuesta a toda la provincia. En varias oportunidades, la sanjuanina comentó que se confunde el árabe con el Bollywood Dance. En este escenario, la joven afirmó que son varios los aspectos que las diferencian.

En este sentido comentó que “para empezar el árabe y el Bollywood provienen de dos lugares totalmente distintos”.

Por otro lado, remarcó que hay claras diferencias en los vestuarios y cada uno tiene su traje dependiendo la región. “En el Bollywood por lo general se usan trajes muy coloridos y llamativos”, comentó la joven.

Por último, también explicó que hay diferencias en los pasos. En árabe se utiliza la media punta, golpes de cadera y el movimiento de brazos. En el Bollywood son pasos muy saltados, movidos y no tan estilizados como lo es el árabe.

