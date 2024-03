"Me duele en el alma tu partida viejito": la triste despedida del hijo del ciclista muerto en Rawson

sábado, 16 de marzo de 2024 08:01

Este viernes un siniestro vial se cobró la vida de un hombre en Rawson. El hecho ocurrió en calle 5 antes de Chacabuco en el barrio Valle Grande, Rawson, donde un hombre de 80 años que circulaba en bicicleta fue embestido por una moto.

La noticia enlutó, especialmente a la comunidad de Caucete, de donde era oriundo su hijo. La víctima, Abas Leonardo Carrizo, era padre de Ricardo Morales, cantante de la banda caucetera "El Chapa Para Vos".

Precisamente el hijo fue el que usó las redes sociales para despedir al hombre. "Me enseñaste todo lo que soy me diste todo el amor de un padre me duele en el alma tu partida viejito mío voy extrañarte", dice el inicio del mensaje.

Luego finaliza: "Gracias por se mí Papá Leonardo Abas Carrizo mí viejo me partiste el corazón con tu partida".