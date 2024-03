Elena, la sanjuanina que mantiene a "los gigantes" de la mina Veladero

sábado, 16 de marzo de 2024 00:00

Son "los gigantes" de la minería. Cada camión puede pesar hasta 624 toneladas con una carga al máximo. Sus estructuras se imponen en el taller y llaman la atención desde lejos. Al pie, una sanjuanina de 30 años controla que todo se encamine como corresponde. Eleana Nair Araya es licenciada en Higiene y Seguridad y forma parte del equipo de Prevención de Veladero, del área de Mantenimiento.

Su llegada al "mundo minero" se dio allá por el 2020 a través de la empresa SGA, una consultora de Higiene y Seguridad, que la contrató para trabajar en la mina Veladero. "Subí con muchos temores, con mucho miedo y en ese momento quizás no tenía interés en la minería, sino que subía porque era la oportunidad de trabajo. Subí el 9 de marzo del 2020 y recuerdo que no me sentí muy cómoda, quería volver a casa", comenzó contando a Diario La Provincia SJ con una sonrisa en el rostro.

Por aquel entonces esa incomodidad hizo que le dijera a sus jefes que no quería seguir trabajando y quería bajar, dejar la mina atrás. Sin embargo le llegó un consejo que en ese momento le costó asimilar pero que hoy atesora como las palabras que le cambiaron la vida.

"Me pidieron que aguantara unos días más para cubrir mi puesto. Y nunca voy a olvidar el consejo de un coordinador de esa empresa que me dijo que no me fuera, que no renunciara", expresó. A los pocos días de aquellas palabras, llegó la el periodo de cuarentena obligatoria impuesta por el Gobierno Nacional ante el avance de la pandemia del coronavirus.

Fue el 20 de marzo, fecha que quedó grabada en su memoria. Ella bajó de la mina y fue directo a su casa, sin renunciar. Estuvo dos meses sin trabajar y en ese escenario de incertidumbre y preocupación, la eligieron para volver a Veladero. "No regresó la totalidad del personal. De Prevención-Mantenimiento me escogieron para que regresara dentro de ese personal reducido", recordó y luego agradeció a esa persona "porque no había encontrado trabajo durante ese año de pandemia. Dentro del personal reducido yo había trabajado nada más que 11 días".

A partir de ahí la actitud cambió y se generó un "amor" completo por sus tareas, su actividad. Durante ese 2020, estuvo trabajando en Mantenimiento para la empresa Freddy el taller que tiene actividades compartidas con la empresa Veladero. Continúo en el área de Mantenimiento realizando sus actividades y allí recibió la propuesta de la empresa Veladero.

"En un principio, vine con miedo y a los pocos días me quería volver. Pero la verdad hoy no me veo fuera de esta industria, que es muy importante. Me ha aportado muchísimo, o sea, puedo aprender mucho día a día y crecer profesionalmente. La verdad que quiero permanecer y seguir desarrollándome profesionalmente para aportar más de lo que puedo aportar hoy en día", destacó.

Hoy, Elena trabaja en el mantenimiento de los camiones gigantes que cargan las rocas trituradas con sus minerales. Como parte de sus actividades, tiene el sistema de gestión integrado de seguridad. Para ello desarrolla con el equipo una estrategia, luego monitorea si esa estrategia se cumple, si se aplica. Si es necesario, esto es modificado. Una de las actividades más relevantes que tiene es acompañar al equipo de líderes, que serían los supervisores y el equipo de prevención de las distintas empresas colaboradoras y de Veladero.

"Somos quienes en conjunto, a su vez, acompañamos y supervisamos las actividades que desarrolla nuestro personal. Esta supervisión es importante para garantizar que las tareas se hacen de manera segura y para la integridad de la salud de todos los que participan en la actividad", aclaró.

"Estoy muy agradecida en primer lugar con la empresa por brindarme la posibilidad de formar parte de su equipo y agradezco, en lo personal, el lugar que se me otorga. Yo puedo aportar, puedo ser escuchada y sobre todo soy muy respetada. La empresa está incorporando personal femenino y esta atmósfera de respeto y de apertura hacia la mujer no solamente nos permite a nosotros crecer profesionalmente, sino también contribuimos de alguna manera en el éxito de la empresa", finalizó.