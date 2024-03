De los diarios a los juguetes, libros y hasta cuchillos: cómo se reinventaron los kioscos en San Juan

jueves, 14 de marzo de 2024 16:15

Las estanterías sigue intactas pero los productos exhibidos cambiaron mucho en apenas una década. Los kioscos de ventas de diarios y revistas, poco a poco han ido cambiando. La teconología ha llevado que el consumo vaya virando a nuevos campos y de la mano de esto, muchos propietarios de kioscos se reinventaron para salir adelante.

Encargados por décadas de entregar las noticias a primera hora del día, los kioscos en la actualidad afrontan otros desafíos de venta. Hay quienes comercializan libros, otros venden juguetes y hasta elementos para la cocina o camisetas de la Selección Argentina o de algún club.

Nicolas Rodriguez es dueño del kiosco que se encuentra en las calles Ignacio de la Rosa y Catamarca, hace más de un año obtuvo la concesión del ex puesto de diarios. Hoy en día no cuenta con ningún diario a la venta y se reinventó únicamente con libros de filosofía, novelas y psicología. “El punto es excelente, todos los alumnos de la Facultad de Filosofía me piden diversos ejemplares y yo se los consigo a un precio más que accesible e inclusive les hago promociones”, dijo a Diario La Provincia SJ.

Pero no solo se acercan los estudiantes hasta el kiosco, sino que, muchos de los que solo pasan por la vereda de la calle Ignacio de la Rosa, se paran a indagar y en algunos casos a encargarle libros. “Me decidí porque la anterior dueña, cuando me entregó el kiosco, me comentó que los diarios ya casi no salían y que en realidad, perdía plata. Anteriormente yo hacía feria de libros usados y le iba bastante bien, simplemente me animé”, comentó.

Un par de cuadras más allá por la calle Rivadavia antes de Entre Ríos, se encuentra Guillermo Quiroga que hace aproximadamente 30 años es dueño del kiosco de diarios. En una vereda donde permanente los sanjuaninos pasean, se paran a preguntar si Guillermo cuenta con cartas españolas, juegos de mesa o libros para niños.

“Funciona mejor de lo que pensé, el quiebre real lo sentí en la pandemia.Ese fue el momento donde, por suerte, estaba permitido que abrieramos y fuimos habilitados a vender otras cosas, como si fuera prácticamente un bazar”, explicó.

Si bien se pueden observar libros y autos de colección que vienen en el paquete de algunas revistas o diarios, como lo son La Nación o Clarín, la atención de los clientes de Guillermo pasa por otro lado. Las consultas más frecuentes son por libros para niños, naipes, burbujeros, lapiceras o novelas.

“A diferencia de los locales, manejo precios muy accesibles, un libro te puede salir hasta $6000, no más que eso” además agregó que “ en cuanto a los diarios, poco me preguntan. Yo solo traigo 80 ejemplares por día que son los que se reparten directamente en los café de alrededor”

Carlos Montilla, quien hace 30 años se hace cargo del kiosco que se encuentra en la calle Laprida y Avenida Rioja contó que “ después de la pandemia nos tocó reinventarnos, a algunos más que otros. Yo por ejemplo junto con mi hermano comencé a vender toda la mercadería de la Selección Argentina y hasta el día de hoy es lo que más se vende”.

Por otro lado, en medio del centro sanjuanino en la calle Rivadavia y Mendoza, se encuentra Roberto Sanchez quien hace 40 años heredó el kiosco de su padre. “En mi caso, traigo solo las revistas que traen algo más, la gente ya no compra papel porque sí.. Por ejemplo si vienen tuppers de vidrio, autos de colección o cuchillos profesionales lo compran y se gastan una plata, sino no” contó a Diario La Provincia SJ.

Mientras que Carlos, afirmó solo comprar la cantidad de diarios justos para sus clientes más fieles y para alguno que otro que pase por la vereda. “Esto no es por la pandemia hace rato que venimos así, la gente ya no lee o si leen son los mismos de siempre. Por eso solo compramos lo justo, sino, perdemos plata” dijo.

Sin embargo, pese a que la tradicional imagen de los canillitas está desapareciendo, ellos se sienten cómodos. “No es fácil mantener un kiosco por tantos años y creo que lo venimos haciendo bien. Nuestros padres se encargaron de instalarlo y nosotros de que siga pese a tener que mutar”, dijo Roberto.

La nueva resolución:

En noviembre de 2023, desde el Ministerio de Trabajo, mediante la resolución 1481/2023, habilitaron la venta de más objetos y servicios en los kioscos de diarios, que excedían a los propios diarios. Están permitidos la venta de productos de librería, productos de higiene, bebidas sin alcohol y pasajes de transporte público, una medida que llegó para regular lo que los canillitas venían haciendo desde hace tiempo para poder subsistir en medio de un contexto desesperanzador.