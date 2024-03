A 12 años de la boda más "alta" del mundo: qué pasó con la pareja que se casó en Pascua-Lama

lunes, 11 de marzo de 2024 10:22

El 10 de marzo de 2012, una pareja concentó la atención de personas en distintas partes de San Juan y, por qué no, del mundo. Sabrina Oribe y Luciano Videla se casaban en el campamento minero Los Amarillos de Lama Pascua. Ella, tucumana y él oriundo de Angualasto, Iglesia. Ambos se convirtieron en los primeros en casarse a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar.

Por aquel entonces, la ceremonia contó con 2.934 invitados y su historia fue noticia en todo el país. Es que fue la primera boda en el mundo que se realizó en un em­prendimiento minero binacional. Sin embargo, dos años después, este proyecto cerró por el lado de Chile y todo quedó desarticulado. Pero ¿qué ocurrió con la pareja?

Hoy ella trabaja para la empresa Orica, contratista minera mientras que él es empleado de Veladero. Ambos tienen una hija de 10 años, Caterina, que es el centro de la atención de ambos. Ambos desarrollan sus labores bajo el régimen de 15x15.

"No nos coinciden los días, porque él está 15 días y baja. De ahí yo subo. Nos vemos únicamente dos días y medio al mes. Es difícil pero bueno, es el objetivo de salir adelante. Baja él, subo yo. Él atiende a mi hija, así que queda de papaluchón y de ahí cuando bajo, tomo el turno yo", expresó Sabrina con una enorme sonrisa a Diario La Provincia SJ.

Hoy Sabrina trabaja para una contratista minera.

La mujer minera, que se casó con 30 años de edad y hoy tiene 42, aclaró que a veces se ven en la mina pero es muy difícil porque no coinciden los tiempos. "Nos vemos un ratito, que es el día que yo subo porque a él le quedan dos días para irse. Así que ahí nos vemos y está el pase de turno. Ésa es la vida del matrimonio minero", agregó entre risas aclarando que su hija "entiende, que papá y mamá trabajan" y que ella tiene "sobrado de cariño".

El matrimonio de Sabrina y Luciano marcó un antes y un después en el trabajo minero. Es que ambos se conocieron en el campamento de Lama, cuando ella estaba en el área administrativa y él desarrollando las labores de topógrafo. El amor fue fluyendo tímidamente hasta que él le propuso matrimonio en una fría noche en el campamento Veladero. Más tarde ella le pidió autorización al presidente regional del proyecto minero, Igor González, cuando él hizo una visita a la mina.

"Fue todo un desafío porque hasta ese momento nadie hablaba de estar de novios entre compañeros. Era como prohibido. Fue un antes y un después", recordó entre risas.

Igor trabaja para Veladero.

SABRINA, LA MUJER MINERA

Sabrina es operador de malla y su función es medir pozos y cargar explosivos. Actualmente está en la parte administrativa haciendo ingresos y egresos de camiones pero aún recuerda, con una sonrisa en el rostro, aquella primera vez que cargó explosivos.

"Fueron muchos nervios porque son explosivos, no son caramelos. Las chicas, mis compañeras Oriana y Gimena, me han enseñado un montón, son mis mentoras prácticamente. Me enseñaron que yo lo podía hacer", destacó Sabrina subrayando que esta profesión le dio "la oportunidad de conocer dos mujeres maravillosas".

"Yo pensaba que era un mundo de hombres, de explosivos. Y no, hay mujeres, poquitas pero las hay", destacó subrayando que sus compañeros son personas que le han "dado el lugar" y "no tuvieron miedo a corregirme".