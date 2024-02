Visibilizan que la discapacidad está en emergencia y en San Juan temen por el funcionamiento de prestaciones

jueves, 8 de febrero de 2024 22:08

En los últimos días, en San Juan y otras ciudades del país, se comenzó con un proceso de visibilización de la crisis que vive el sector de prestaciones para personas con discapacidad ya que, según manifestaron, los aranceles no van acorde al índice inflacionario y los pagos quedan desfasados de la situación económica actual.

En este escenario, desde la Asociación civil para la Realización e Inclusión de la Persona con Discapacidad (ARID), participaron del reclamo y movilización que se desarrolló con sede en Buenos Aires, y así expusieron el estado crítico que también viven organizaciones de la provincia.

"La situación en San Juan es crítica como en todo el país, es que la suba de aranceles del pago de las prestaciones no condice con la inflación que tenemos. Entonces, una de las cuestiones es que realmente se actualizan los aranceles, pero no conforme a la inflación. No permite poder equiparar los sueldos de los profesionales, queda desfasado en cuanto a sueldo . Hay retrasos, por ejemplo, el pago de las prestaciones para discapacidad por medio de las obras sociales, se hace a 60, 90, y hasta 120 días. Entonces, luego que se paga, ya no está acorde a la inflación el pago, por lo tanto eso también afecta la calidad de las prestaciones para personas con discapacidad", manifestó la presidente de ARID, Gabriela Galdeano, a Diario La Provincia SJ.

La referente destacó que esa es la gravedad de las organizaciones en San Juan, ya que hay muchos sectores que no pueden otorgar los pagos, no solamente los pagos a los profesionales, sino que también lo que se requieren para habilitaciones y para sostener los establecimientos conforme a todas las auditorías.

"También hay faltantes en medicamentos y una de las situaciones más graves también es que no hay pagos a los transportistas de personas con discapacidad. Por esa razón es que el día de ayer nos reunimos en el Parque de Rivadavia, uniéndonos con las otras medidas de reclamo a nivel país para poder visibilizar la emergencia en discapacidad", dijo Galdeano.

Y agregó en relación a ello: "Se ha podido mantener algunas conversaciones con la Directora de Personas con Discapacidad de San Juan, también con el Ministro de Desarrollo Humano, así es que bueno, se ha planteado la situación y vamos a esperar que pueda haber una mejora, realmente lo que esperamos es que no se deje de lado el sector de discapacidad".

Sin embargo, resaltó que aunque desde el Gobierno Provincial se llegara a otorgar asistencia al sector, "las prestaciones usualmente se pagan desde Nación", por lo que ello no brindaría una solución total a la problemática.

"Lamentablemente peligra el normal desarrollo, peligra muchísimo porque el tema de que los transportistas no puedan transportar a los estudiantes a sus colegios, a los centros de día, va a impedir el normal funcionamiento, como así también las faltas de pago a los profesionales va a impedir que ellos puedan desarrollar su labor para las personas con discapacidad. Nosotros apelamos al gobierno provincial, al gobierno nacional que pongan la discapacidad en la agenda, pero de una manera urgente. Y también apelamos a que no se haga el ajuste por esta parte más vulnerable de la sociedad, que son las personas con discapacidad y sus familias", finalizó.