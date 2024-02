Advierten que aumentó la cantidad de pacientes en el sector público en San Juan y disminuyó en el privado

miércoles, 7 de febrero de 2024 07:43

"Tenemos una curva ascendente de pacientes en la parte pública y una descendente en la parte privada". Con esas palabras, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, advirtió un problema que se está generando en el sistema sanitario de la provincia y que buscarán revertir para poder mejorar la atención en los centros de salud y hospitales públicos.

Por distintos motivos, cada vez más gente elige atenderse en el sistema estatal y eso está llevando a que haya una gran demanda de pacientes. "Esto nos está generando que nosotros estemos conteniendo desde el área pública pacientes con obras sociales sindicales, obras sociales provincias también, PAMI, ART, seguros de accidentes personales, incluso hasta prepagas. Todo eso lo está conteniendo Salud Pública", explicó el responsable de la cartera sanitaria de la provincia.

Dobladez marcó que hay una "curva ascendente que nunca termina" en materia de atención, lo que lleva a que cada vez hayan más pacientes para que sean atendidos por los médicos, y la proporción termina siendo preocupante. "Siempre tenemos que contener más. Y por otro lado, tenemos la parte privada que pierde productividad y es el que está en material ocioso, personal ocioso, y es el que genera puestos de trabajo genuinos, investigación, aportes, etc. Entonces, esa curva nosotros la tenemos que invertir. Nos toca invertirla, porque sino, Salud Pública nunca va a poder darle al paciente que está apuntado, aquel que no tiene ningún tipo de cobertura. No lo vamos a poder contener como merece", agregó.

De acuerdo al detalle brindado por Dobladez, "cada 10 pacientes, 4 podrían estar en la parte privada" pero no ocurre y "eso satura los sistemas, las guardias, los consultores externos, etc". Por eso ahora la mirada del ministerio de Salud es trabajar en revertir este escenario.

"No solamente en montar más hospitales, poner más médicos, más enfermeros, porque sino, no terminamos nunca. Lo que tenemos que cambiar es la ecuación. Que cada paciente se atienda donde corresponde y que sea atendido", agregó subrayando que se está trabajando en cambiar el sistema de turnos, que es "una de las complicaciones más importantes" que tienen.

Vale destacar que a los hospitales públicos, la gente llega por dos lugares distintos. Por un consultorio externo o por una guardia. En los dos se está encontrando inconvenientes. "Guardias saturadas de gente y turnos que no se actuan de una forma correcta", señaló Dobladez.