Viaje seguro: destacan que en San Juan se respeta el uso de sillas en condiciones para menores de edad

martes, 6 de febrero de 2024 22:28

A través del Operativo Verano en rutas de San Juan y diferentes controles viales en las arterias provincias, se conoció un cambio positivo por parte sanjuaninos que conducen vehículos motorizados y que viajan a bordo con menores de edad.

Se trata del uso del cinturón de seguridad y sillitas para menores, un tema que anteriormente preocupaba a las autoridades y que ahora cambió. Según explicó el Comisario Mayor Antonio Ángel Salinas, subdirector del D7, "no hay faltas, sobre ello, se han actualizado y lo respetan mucho".

"Nuestro objetivo principal y primordial de la Dirección D7, y por supuesto la Policía de San Juan, es salvaguardar las vidas. Cuando hablamos de salvaguardar vidas como objetivo primordial, cada vez que nuestros policías hacen una detención, como ejemplo de una camioneta, de un auto, de una moto, o ahora bicicletas, estamos previniendo que más adelante hay un siniestro", indicó el comisario a Diario La Provincia SJ.

Las cifras se modificaron de manera positiva ya que en 2023 , el 5% de quienes iban en un auto participaron en un siniestro vial fatal y si bien esa cifra era baja, lo que preocupó fue advertir un mínimo uso del cinturón de seguridad en acompañantes y en asientos traseros, mucho más bajo. Sólo el 7% lo usa y esto quiere decir que la mayoría de los niños viajaban más desprotegidos en los autos.

"No es nuevo para nosotros, si recibimos gente de afuera o que o va a salir gente de la provincia, hay que verificar que entren bien y que salgan bien porque son caminos largos, rutas largas, tediosas, de calor, frío. Entonces ahí controlamos todo, no es nuevo, es decir, estamos siempre trabajando y mucho más cuando hablamos de infantes o menores que están siendo llevados", agregó. "Si la mamá se tiene que ir atrás, hacemos que se baje que se vaya atrás", agregó.

Cono antecedente esta concientización, el año anterior se trabajó en un proyecto con pediatras para promover distintas acciones a través de sector privado y también el público, para mayor adhesión a los sistemas de retención infantil.

En aquel entonces, se reflexionó que si bien abunda información lo que no hay en nuestra provincia es adhesión al uso de cinturones de seguridad en todo el vehículo. "No utilizarlo en asientos traseros es una cuestión de cultura vial. Desde hace algunas décadas se viene hablando del cinturón de seguridad, pero hay personas desde 30 años hasta los adultos mayores que no tienen una adhesión al uso del cinturón. No es tanto la educación, ya que todos saben lo importante y necesario que es. Se trata de un tema de consciencia y cultura vial", resaltaron autoridades.

En ello, se puntualizó que los niños quedan completamente vulnerables dentro del habitáculo y con riesgo de sufrir graves heridas y morir en un siniestro vial.