OSP: aseguran que hay un déficit millonario, "gastos superfluos" y empresas auditoras "que no auditan"

martes, 6 de febrero de 2024 11:03

El ministro de Salud Pública, Amilcar Dobladez, se refirió a la situación de la Obra Social Provincia, OSP, y aseguró que hay un déficit millonario sobre el que se está trabajando para resolver los problemas que tiene el sector. De acuerdo a lo indicado se trata de 1.500 millones de pesos que dejó el gobierno anterior, que ha derivado en un análisis pormenorizado de la actual gestión para resolver el problema.

"La Obra Social Provincia se encontró con un déficit importante económico, con deuda hacia los prestadores médicos y farmacológicos. Así que hemos tenido en una primera etapa ir nivelando todo eso, toda la deuda, para empezar a trabajar ahora en las mejoras que necesita", comenzó explicando Dobladez en rueda de prensa.

Luego indicó que la Obra Social Provincia "tiene un gasto per cápita al 23 de diciembre de 35.000 pesos por afiliado. Y el promedio en la Argentina de un aporte de la Obra Social Provincial que funcione es de 22.000 a 23.000 pesos al 23 de enero. Esos números hoy han cambiado ya. Entonces estamos gastando un 45% más y prácticamente sin un servicio, porque el servicio es deficitario, el que da la OSP a sus afiliados".

"Nosotros tenemos que nivelar los gastos, optimizar el gasto, para poder empezar a dar las mejoras a los afiliados. Y la mejora a los afiliados se da a la mejora de los prestadores, obviamente", señaló el ministro de Salud quien subrayó que se ha "ido subsanando las deudas para mantener el servicio" y que "todo siguiera funcionando".

"Ahora viene la etapa de identificar qué vamos a fortalecer para mejorar el servicio, tanto en la OSP como en la Salud Pública", agregó subrayando que esto se debe a que hubo "una mala administración". "Se gasta más de lo que entra, y bueno, como en la casa de uno... Hay gastos superfluos que no necesarios, incluso que no llegan al afiliado. Que no son vitales para el afiliado. Entonces eso es lo que hay que recuperar. Que el gasto vaya directamente al afiliado", apuntó subrayando que no se debe gastar "en grandes auditorías que no auditan, en grandes empresas auditoras que no auditan".