Ley de talles en San Juan: preocupación ante la posibilidad de que el comercio deje de vender talles especiales

martes, 6 de febrero de 2024 07:47

Desde hace diez años, distintas organizaciones en el país pudieron ir avanzando en post de conseguir mejoras en la oferta comercial en cuanto a la indumentaria requerida por personas con cuerpos diferentes. La Ley de Talles se aprobó en 2019 y dos años después se reglamentó. Sin embargo nunca llegó a aplicarse y ahora está la posibilidad de que sea derogada. El pasado 29 de enero, a través de la Resolución 51/2024 la Secretaría de Comercio dispuso la eliminación de una serie de normas para “profundizar la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía”. Esto levantó las alertas en quienes promueven precisamente la Ley de Talles en todo el país, y San Juan no es la excepción.

"Creemos que esto, por supuesto, atenta contra el derecho de las personas de poder vestirse. Si bien en el desglose no está mencionada, creemos que estas medidas atentan contra la diversidad corporal", comenzó expresando Gonzalo Mendoza, promotor de la Ley de Talles en San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Si bien la Ley de Talles nunca se llegó a aplicar formalmente en San Juan, los locales comerciales se habían adaptado a la iniciativa y muchos habían empezado a ofrecer ropa de talles grandes. Sin embargo algunos habían caído en la venta con precios diferenciales cuando los talles superaban los convencionales.

"Toda esta construcción democrática que se ha realizado desde el año 2013, donde se viene peleando por una ley nacional de talles a través de las organizaciones de la sociedad civil, ahora se intenta derogar. En realidad no se va a derogar, pero es realmente frustrante para todos los que vienen trabajando. Para nosotros, que somos la única organización en San Juan, también", lamentó Gonzalo quien representa a "Proyecto Plus", la única organización de sociedad civil que está abocada a la defensa de los derechos de quienes tienen talles especiales ya sea por sobrepeso o altura, entre otros factores.

Desde dicha organización aclararon que hoy la ley sigue vigente y formalmente no se ha derogado. Sin embargo consideran que el decreto publicado a fines de enero, "lo que hace es decirle a los empresarios que no tienen la obligatoriedad de implementar la ley". "O sea, si nadie va a tener que invertir en el cambio de talles, nadie lo va a hacer. Entonces queda de alguna manera fuera", señaló subrayando: "tampoco hay que ser hipócrita. La ley no está en funcionamiento. Si bien es algo que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, vos vas al local y todavía tenés problemáticas para vestirte. Creo que esto se ha demorado muchísimo, demasiado, a tal punto que estamos peleando por algo que ni siquiera se llegó a implementar. Y eso también es súper frustrante para todos los que venimos tratando de cambiar un paradigma, tratando de hacer conciencia de que es una necesidad básica poder vestirse, poder ir a un local y vestirte".