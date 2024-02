Estudian los daños de la caída de granizo en Sarmiento, San Martín y 9 de Julio

martes, 6 de febrero de 2024 10:25

Sarmiento, San Martín y 9 de Julio fueron los tres departamentos productivos que este lunes en la noche se vieron afectados por la caída de granizo. Ahora desde el ministerio de la Producción están haciendo un relevamiento para conocer las consecuencias de dicho fenómeno natural en los cultivos.

La secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria está desarrollando un trabajo de abordaje para conocer el impacto. Por lo que se ha podido relevar telefónicamente, en comunicación con los referentes departamentales, hubo caída de granizo pero no sería un daño considerable.

A continuación el detalle oficial:

Sarmiento: se registraron eventos de granizo en zona de Tres Esquinas, todavía no se puede determinar exactamente la dimensión de celda granicera y por lo tanto magnitud de daño. Según testimonios de productores relevados telefónica no sería un daño considerable. Cabe aclarar que esta zona ya fue afectada por la helada de 03 de noviembre de 2023 y Granizo de 23 de diciembre de 2023. Se habrían producido lluvias en las zonas ganaderas que estaban soportando la sequía.

San Martin: se registraron eventos de granizo chico en zona este de Dos Acequias. Y gran cantidad de agua. En este momento la secretaria de agricultura está saliendo a recorrer la zona y sobre el medio día me elevaría un informe.

9 de Julio: no he podido tener contacto con gente del municipio. Poseo información por comunicación con productores que me informan de un evento de granizo fuerte en la zona de La Majadita. El granizo ha producido mucha rotura de baya y volteo de hoja con gran cantidad de agua y vientos muy fuertes. Hay caídas de arboles y tendido eléctrico.

El resto de los departamentos productivos del valle de Tulum hasta el momento se informa caída de agua sin registro de granizo.

Por otro lado se informa que hay registros de gran cantidad de agua caída en zonas de Calingasta.