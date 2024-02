Todo por sus hijos: el sueño de un sanjuanino que se fue a Australia a trabajar

lunes, 5 de febrero de 2024 00:00

Diego Gamero, un sanjuanino de 32 años, decidió emigrar a Australia en busca de un futuro mejor para su familia. En la provincia era operador en una empresa de emergencias médicas, pero el salario no le alcanzaba para cubrir las necesidades de sus dos hijos, de 6 y 8 años.

La idea de emigrar se le ocurrió a Diego cuando un amigo suyo se mudó a Australia y le contó cuánto dinero había podido ahorrar en poco tiempo. "Tomé la decisión en conjunto con la mamá de mis hijos", contó Diego a Diario La Provincia SJ y luego subrayó: "Ahorramos meses, pedí préstamos a amigos y familiares para comprar el pasaporte y para tener en los primeros días hasta que encontrara trabajo".

El viaje no fue fácil. Diego se despidió de su familia y amigos con la incertidumbre de cuándo volvería a verlos. "Costó mucho acomodarme. Al principio me quedé unos días en la casa de mi amigo, pero después me tuve que ir por falta de lugar. Luego estuve 6 meses en un hostel conviviendo con mucha gente, era muy incómodo. Hace unos meses conseguí, con otros argentinos, alquilar una casa hermosa", agregó.

Actualmente, Diego trabaja en una empresa de mudanzas. Su sueldo es de 4.500 dólares mensuales, de los cuales logra ahorrar pensando en su familia. "El objetivo es ahorrar para poder comprar un departamento en San Juan y que mis hijos puedan vivir mejor", dijo.

Diego también tuvo que adaptarse a una nueva cultura. "A veces es muy difícil estar lejos de la familia, las costumbres y los amigos", admitió subrayando: "Pero lo hago por mis hijos, más que nada. Cierro los ojos y sigo adelante".

Una de las cosas que más extraña de Argentina es la comida. "Se me hace imposible vivir sin los productos que para nosotros son básicos, como el mate, la yerba y el dulce de leche", dijo y agregó: "Junto con los otros chicos esperamos que se acabe todo para hacer un pedido grande por internet y se demora 5 días aproximadamente en llegar".

Diego también comentó que le costó mucho acostumbrarse al idioma, pero también a la forma de ser de los australianos. "Son muy fríos. Sumado a que yo sé poco de inglés, es muy difícil. Es lo que tanto extraño de Argentina, los abrazos y el afecto", destacó.

A pesar de los desafíos, Diego está decidido a seguir adelante con su sueño. "Estaré viviendo en Australia al menos un año más", dijo apuntando: "Luego consideraré la posibilidad de tramitar una visa de estudiante. Además, mi objetivo es mejorar mi inglés, ya que hasta el momento solo sé lo justo y necesario para comunicarme".