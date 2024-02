Hoteleros y gastronómicos pidieron a Turismo que no se superpongan los eventos

lunes, 5 de febrero de 2024 13:18

Que no se superpongan los eventos. Ése fue el pedido puntual que hicieron desde los sectores hoteleros y gastronómicos al Gobierno provincial en el contexto de la primera reunión de Bureau de eventos.

Según informó el ministro de Turismo, Deporte y Cultura de San Juan, Guido Romero, ambos sectores presentaron una serie de reclamos con el fin de poder trabajar en orden para el 2024.

"Ellos plantean la necesidad de manejar el Bureau con mayor certeza, que no se superpongan los eventos. No se cómo era antes. Ellos me plantean que no haya superposición de eventos", señaló el funcionario en rueda de prensa.

Luego indicó que "eso se trató de realizar" en la primera jornada y ver "el tema de las habilitaciones". A partir de esto acordaron realizar una reunión por semana en donde participarán los distintos sectores de turismo, cultura y deporte "para junto con la cámara de gastronómicos y hoteleros hacer acciones conjuntas a corto, mediano y largo plazo".