Soledad, la abogada que con 28 años se convirtió en referente del colectivo de la diversidad

sábado, 3 de febrero de 2024 16:01

Tiene apenas 28 años pero su trayectoria ya le valió el respeto y el reconocimiento en el mundo de las leyes. Soledad Almazán se recibió de abogada en época de pandemia y desde que alzó el título no paró de ejercer la labor como un servicio a los miembros del colectivo de la diversidad.

Recibida de la Universidad Nacional de San Juan, UNSJ, la abogada cuenta en su trayectoria con un caso que fue emblemático en San Juan. A solo un año de recibirse, en el 2022, fue elegida por la adolescente que comenzó las acciones legales para cambiar su género en el área de Salud Pública. Éste fue un desafío y a partir de este caso, el colectivo de la diversidad la tomó como referente. Hoy los casos que más le llegan son los de violencia para las personas transgénero en todos los ámbitos.

“Desde que empecé a estudiar en la universidad quise resolver problemas pero no sabía que me iba a llevar a esto y tan pronto. Creo que me deben elegir porque estoy abierta a servirles”, expresó la joven a Diario La Provincia SJ.

Soledad es la mayor de cinco hermanos y fue la primera en recibir un título universitario. "Mis padres siempre creyeron en la Justicia y yo siempre fui devota de que debe haber alguien que defienda lo que los demás no. Siempre la tuve clara, yo quería y quiero ayudar al otro”, expresó.

Precisamente esa necesidad de ayudar al otro es lo que la llevó a que hoy las personas transgénero que tienen problemas, recurran a ella. Entre los temas que le toca abordar también hay conflictos laborales, violencia familiar y de género.

Hoy por hoy, Soledad tiene su propio estudio jurídico y sus proyecciones a futuro son seguir con casos de este tipo para luego abrir un estudio aún más grande. “En San Juan hacen falta lugares donde existan equipos más completos para atender estos casos. Un abogado a veces no sabe muchas cosas, por ejemplo, psicológicas y creo que para este tipo de rama si vamos atrasados. Es mi sueño poder seguir ayudando de esta manera. Hay casos que ni siquiera los cobro porque sé que me van a ayudar a mi devolviendo un poco de conocimiento y además permitiendo vivir la experiencia y el honor de acompañarlos en momentos tan difíciles como es la resolución de un problema”, finalizó.

Día Internacional

Este sábado 3 de febrero se conmemora como cada año el Día Internacional del Abogado. La fecha nació con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo.

Se pretende destacar la notable importancia de los abogados, en la defensa jurídica a personas, tramitación de procesos judiciales, administrativos y mediación de negociaciones y conflictos laborales, entre otras competencias.