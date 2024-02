Con más gauchos y con huasos chilenos, la Cabalgata a la Difunta Correa tienta a artistas nacionales

jueves, 29 de febrero de 2024 08:06

Entre la devoción y el gauchaje, la XXXIII Cabalgata de Fe a la Difunta Correa ya tiene fecha y comienza la etapa más fuerte de su organización. Prevista para el 12 y 13 de abril, contará con más gauchos locales y se esperan delegaciones de otras provincias y también de Chile, para lo que se espera que se pueda lograr mantener la conectividad a través del Paso de Agua Negra. Además, se espera recuperar la presencia de un cantante o grupo musical, relacionado al folclore, para que sea parte del recorrido a caballo hasta el santuario en el Paraje Vallecito.

“La cabalgata, como siempre digo, ya es nacional. Es de todos, ya no es sólo de los sanjuaninos, es de todos los argentinos. Tenemos que estar orgullosos porque es bien mirada, y todo el mundo me está preguntando sobre este año. Desde Salta, Tucumán, y otras provincias me empezaron a llover mensajes de la gente tras conocer la fecha. Es que tienen que gestionar fondos para trasladarse. Para la cabalgata, también necesitamos un mes para su organización. La cabalgata está en movimiento, podemos decir”, expresó a Diario La Provincia SJ, Sergio González, presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, organizadora del evento de fe y gauchaje.

Noticias Relacionadas A días del inicio de clases y con dos gremios adheridos al paro, se reanudará la paritaria docente en San Juan

En ese marco, está la expectativa de interesar a artistas nacionales. “Siempre esperamos la confirmación de algún artista que podamos llegar a contratar, ya sea parte nuestra o del gobierno provincial, ya que siempre nos apoyan. Vinieron Chaqueño Palavecino, el Indio Lucio Rojas, Jorge Rojas, Yamila Cafrune y los tres, han cabalgado. Nos quedamos un año con ganas de que viniera La Sole Pastorutti que también la iba a hacer a caballo. Hay mucha gente que está andando en los escenarios mayores que sube a caballo, y nos gustaría este año tener a alguien acorde al evento. A la gente le gusta eso: más allá de verlos actuar, que hagan un trecho de la cabalgata, acercarse, sacarse una foto y charlar”, destacó.

En ello, ya hubo interés desde Chile en ser parte de la Cabalgata; país hermano en el que también creció la devoción a Deolinda Correa. “Hemos tenido comunicación con el intendente de Iglesia, que estaba en Vicuña, casualmente y con el alcalde, y me estaban pidiendo la fecha de la cabalgata. Es que están trabajando para que el camino a Chile por Agua Negra, ese fin de semana, quede abierto”, destacó.

Y marcó que tanto en Vicuña como en La Serena son muy devotos y hace un mes, hicieron una cabalgata en honor a la Difunta Correa, que tiene un santuario propio. “Invitan a gauchos de Rodeo y de Iglesia, que están más cerca; para que participen. Pero a la cabalgata mayor, que es la nuestra, ellos vienen a participar. Y cada vez vienen más personas que se suman por primera vez: uno va conociendo algunos huasos chilenos amigos y siempre vienen acompañados por alguien nuevo”, manifestó.

Asimismo, destacó que la Cabalgata concentra cada vez más el interés de niños y jóvenes. “Es más, cuando arrancamos la gestión con la Federación Gaucha, teníamos entre 45 a 50 agrupaciones adherida. Hoy en día, tenemos casi 100 agrupaciones y siguen sumándose. Sin ir más lejos, este lunes se adhirió una agrupación más de San Martín y anteriormente, otra de Caucete. Es que llega la cabalgata y la gente quiere ser parte de la Federación porque, además, entregamos beneficios como pasto y carne y eso, ayuda”, relató.

También, y como parte de llegar a la cabalgata de la mejor manera, las agrupaciones ya están realizando actividades para recaudar fondos para participar del evento.

Por estas semanas, la Federación Gaucha Sanjuanina avanzará en reuniones con el gobierno provincial, en sus carteras de Turismo y de Seguridad. "Estamos agradecidos siempre al gran apoyo que nos dan desde la Policía y la policía montada, así como también de Gendarmería. Sin ellos, no se podría hacer algo tan grande porque hay muchos cortes de calle, son muchos kilómetros de columnas de caballos, en las que se transita una ruta nacional. Es una logística bastante importante", ponderó.

Cómo será la Cabalgata

La Cabalgata comenzará el jueves 11 de abril, con la “Noche de Gala”, donde se hace la recepción de todas las delegaciones invitadas. “Haremos un pequeño show en el Teatro Municipal de Capital. Y la idea es recibir a toda la gente que viene especialmente y la vamos empapando de todo lo que es la cabalgata”, dijo.

El viernes 12, desde las 13. 30 hs. se pondría en movimiento la Cabalgata con los participantes e invitados, entre quienes es tradición que participen el gobernador, el vicegobernador e integrantes del gabinete provincial.

“Salimos de Capital y vamos subiendo a caballo, para llegar a Santa Lucía. En el Monumento al Gaucho se descubrirá una placa, al igual que se hace en la salida. Luego, en Las Chacritas nos espera el cura párroco y nos encontramos ya con refrigerios. La gente nos espera con sopaipillas y mates y seguimos viaje hasta Caucete. Nos recibe el pueblo y no vamos al predio municipal donde compartimos una cena con las delegaciones que vienen de afuera y cada agrupación y centro se prepara para el fogón, la guitarreada y el descanso”, detalló González.

Es ese el momento en el que se levantan las carpas y se alimenta a los animales. También, algunos duermen obre la montura y a cielo abierto. “Es un festejo muy lindo, porque son vivencias que los niños no viven todos los días. Y dormir así a la intemperie y con los caballos cerca, la verdad que es una fiesta aparte en la noche”.

Luego, el sábado 13 de abril y tras el toque de diana, se retoma la cabalgata a las 7 de la mañana para llegar a las 13 hs. al paraje Vallecito.