Suspendieron cirugías en el Hospital Rawson por un reclamo de personal de limpieza

martes, 27 de febrero de 2024 11:10

Un reclamo salarial del personal de limpieza de una empresa perjudicó el cronograma de cirugías programadas de Hospital Rawson, previsto para este martes. Desde el nosocomio, destacaron que la medida no fue anunciada con preaviso, con lo que no pudieron reorganizarse y hubo suspensión de operaciones en esta mañana.

Rodrigo Belert, del área de Prensa del Hospital Rawson, destacó que a las 7 de la mañana se encontraron con el paro de los empleados de la empresa Prozeta. "No cumplieron con el aviso de 24 horas y nos encontramos con la medida. El Hospital quedó en el medio del conflicto y no se pudo reprogramar cirugías de la mañana. Este reclamo no se debe hacer ante el Hospital sino hacia la empresa que los contrata. El Hospital está dentro de los tiempos legales para cumplir con el pago a empresas", explicó a la prensa.

"Hubo que suspender cirugías y tomó por sorpresa al Hospital. No se estaba en conocimiento ni de la deuda ni del paro. Con ello, se generó un atraso y costo económico por las cirugías, molestias entre pacientes y también, con los profesionales. Hay una reunión del directorio con representantes de la empresa y con ATSA. Se espera destrabar esta situación", afirmó.

Resaltó que, por supuesto, funcionan con normalidad Maternidad y Terapia Intensiva debido a que son áreas que no pueden ver frenada su actividad.

El SEC detalló como sigue la negociación

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio informaron que "este miércoles, a las 9 hs,, hay una nueva audiencia con la empresa en el ámbito de la subsecretaría. Este reclamo lleva más de dos años por parte del Sindicato". Además, se destacó que el secretario adjunto, José Gremoliche, se comunicó con referentes de la empresa y "le informó que en el día de hoy harán efectivo el pago de enero. No obstante el gremio reclamará mañana la situación de febrero y los pendientes".

Desde el SEC marcaron a su vez que "los compañeros reunidos en el hospital no tienen aval gremial para realizar la medida, por lo que es ilegal. Durante el día, Gremoliche tiene prevista una reunión, en el gremio, con los delegados de la empresa".