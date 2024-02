Empleados judiciales reclaman una recomposición salarial y evaluarán medidas de acción

martes, 27 de febrero de 2024 19:47

En el marco de las negociaciones salariales que el gobierno de San Juan desarrolla con empleados estatales y gremios docentes, el sector de los empleados judiciales se mantiene expectante por la apertura de reuniones con la Corte de Justicia, para evaluar una recomposición salarial y el cobro del bono que se otorgó a otros sectores por parte del Ejecutivo.

Al respecto, Sebastián López al frente del gremio Unión Judicial San Juan, mencionó estar a la espera de una respuesta formal por parte de la Corte y saber qué pasará con el cobro del bono de 50 mil pesos que ya se acreditó a estatales el pasado sábado.

"Estamos esperando una respuesta, obviamente no hemos hecho presentación, sino solamente el comunicado y hemos hablado con el subsecretario administrativo de esta situación. Inclusive yo lo acompañé a hablar con las contadoras del Poder Judicial para que corroboraran, que ellas preguntaran en Hacienda de la provincia, cuáles eran las definiciones del bono", explicó sobre la situación, en diálogo con Estación Claridad.

"Estamos esperando, sabemos que han estado con el acto del sistema acusatorio y un poco también es el enojo porque yo entiendo que los empleados del Poder Judicial no sean la prioridad número uno de la Corte, pero deben estar los empleados del Poder Judicial entre las prioridades de la Corte (...) Si no se contestan las notas del sindicato, si toda la estructura de funcionarios que tiene el Poder Judicial de la provincia no pueden atender el acto del acusatorio y el tema del pago del bono, yo entiendo que no estamos entre las prioridades", agregó.

De esta forma se refirió al lanzamiento del nuevo Sistema Acusatorio, y aunque afirmó que sí los invitaron formalmente al acto, optaron por no participar debido a la situación que transitan.

"Nosotros vamos a llamar a una asamblea informativa al principio para decidir las cuestiones que siguen de acá para adelante y vamos a establecer un plan de lucha que puede comenzar con un estado de movilización porque, en definitiva, todos los proyectos de la Corte que se están implementando necesitan sí o sí de los trabajadores para que se puedan llevar a cabo. Entonces, me parece que tiene que haber, por parte de la Corte, el menos predisposición para juntarse con el sindicato y poder atender los reclamos", aseguró sobre las próximas medidas a tomar.

Y cerró en relación a la posibilidad de realizar un paro de actividades: "Creo que no vamos a ir directamente a una mediación directa de esas dimensiones, pero sí paulatinamente. Creo que lo debemos construir entre todos los trabajadores y ir construyendo la fuerza para poder reclamar y ser efectivos en el reclamo. Lo que menos queremos es llegar a esta instancia, pero en el contexto de lo que se viene a nivel nacional, a nivel provincial y la Corte adhiriendo a todas estas cuestiones que tienen que ver con el ajuste que lamentablemente también marca una definición política de la Corte respecto de la situación, nosotros no nos vamos a quedar brazos cruzados, vamos a construir las medidas de fuerza que se discutan en las asambleas".