Farmacéuticos sanjuaninos, a la espera de definir un nuevo convenio con Obra Social Provincia

lunes, 26 de febrero de 2024 21:53

De cara a comenzar el tercer mes de 2024, los farmacéuticos sanjuaninos siguen negociando su convenio con la Obra Social Provincia (OSP), que tiene un importante número de afiliados. Si bien el diálogo se mantiene, el sector aguarda una pronta definición debido al impacto inflacionario que no cesa y golpea a las empresas.

Carlos Otto, presidente de la Asociación de Propietarios de Farmacias, destacó a Diario La Provincia SJ que "el panorama de las farmacias es muy complejo en virtud de que no somos formadores de precios y los medicamentos fueron aumentando desde diciembre hasta ahora de una manera muy importante. A la par, bajaron las ventas y eso hace muy difícil tener un presupuesto y una política para mantener el stock y las compras. Esto se ve, también, agravado por los plazos de pago de las obras sociales, entre ellas Provincia".

Agregó que el diálogo con OSP, con el Dr. Rodolfo Fasoli, sigue y la negociación está avanzada. "Venimos manteniendo desde el 15 de diciembre, distintas reuniones con las autoridades de Obra Social Provincia. Estamos tratando de terminar de consensuar la firma de un convenio, pero hasta la fecha no ha sucedido. Por ende, seguimos trabajando con el convenio que traíamos de la antigua gestión, que para los procesos de la farmacia es bastante desastroso. Estamos haciendo un esfuerzo muy, muy grande para mantenerlo, bajo palabra de que íbamos a negociar uno nuevo".

Los tiempos son importantes para las farmacias y Otto destacó que confían en que el convenio "esté a punto de salir y no nos queda demasiado margen de tiempo. Sin embargo, estamos confiados en que lo vamos a poder terminar. Esta gestión adelantó pagos y eso nos ha permitido poder llegar hasta este lugar, sino seguramente no estaríamos hablando de continuidad del servicio, básicamente por un problema de flujo de fondos". Los detalles del posible acuerdo se mantienen en reserva, en vistas a que no hay nada cerrado todavía.

No obstante, destacó que uno de los ítems que se trata es el plazo de la cadena de pagos con OSP. Uno de los impactos en farmacias es que, por esa razón, se mantiene la modalidad de encargar el medicamento para el afiliado y se lo entrega en el día o el día siguiente. "Ese circuito sigue porque la farmacia no logra recuperar su capacidad de crédito. Queremos tener ya definido el convenio con la Obra Social Provincia porque tiene una cantidad de afiliados muy importante y un calendario de pagos muy largo", sentenció.