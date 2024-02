Estela, la modista sanjuanina que "salva la vuelta a clases" a medida del bolsillo

domingo, 25 de febrero de 2024 09:17

Por estas semanas, los chats de padres de los colegios sanjuaninos arden con el pedido de datos de quienes confeccionan guardapolvos, chaquetas y uniformes. Es que la inflación se trasladó fuertemente a los precios de las prendas nuevas y en ello, las modistas y pequeños talleres de confección han redoblado su trabajo. Ofrecen precios competitivos y prendas a medida no sólo del cliente sino de su bolsillo, algo no menor por estos días.

Estela Martínez es egresada de la Díplomatura en Procesos Productivos de Indumentaria (FAUD- UNSJ y Estilo San Juan) y en el taller que tiene en su casa en Colonia Richet Zapata trabaja a pleno, en tiempo de descuento para el inicio de clases, el 4 de marzo. En una pausa en su actividad, algo complejo por estos días, charló con Diario La Provincia SJ.

"Sale de todo un poco en arreglos y pedidos de prendas nuevas. Desde la semana pasada, la cantidad de trabajo aumentó aunque, en mi caso, tengo clientes que desde noviembre y diciembre me hicieron pedidos de chaquetas y sets de jardín y consultaban los precios de chaquetas", expresó.

Y agregó que “la gente ya sabía que todo aumentaría, más que nada las telas. Yo uso la tela Arciel, de INTA, para las chaquetas porque si bien hay otro tipo importado y más económico, se corre el riesgo que destiña con los lavados. Una queda mal con el cliente que se ahorra en costo pero no en durabilidad. Para los guardapolvos y sets de jardín, trabajo con cuadrillé de algodón. Pero hay clientes que me piden hacerlo con la tela acrílica (poliéster) que es mucho más barata. Todo depende del bolsillo del cliente: propongo opciones y ellos deciden”.

Las familias le llevan mochilas para cambios de cierre y así, reutilizarlas este año. Fotos: Maximiliano Huyema- Diario La Provincia SJ.

Acerca de los trabajos, Estela detalló que uno de sus fuertes es la confección de chaquetas para colegios y "en mi zona, tengo alrededor varias escuelas secundarias. También recibió pedidos para hacer remeras (para las que es difícil conseguir algunos cuellos, que son de diferentes tejidos) y pantalones".

Además, "algunos clientes me piden chaquetas nuevas y otros, que le arregle una que dejó un hijo mayor y se la pasará a otro. Lo mismo pasa con las camisas que las traen para que les cambie los cuellos y puedan reutilizarse. Y se multiplican los pedidos para hacer ruedos, agrandar o achicar cinturas de pantalones".

También, tienen salida los prácticos sets de jardín (mantel, servilleta, bolsita higiénica y toalla) con el color de la salita y con el nombre bordado. Dados los pedidos de los clientes, Estela ofrece la posibilidad que los productos de jardín de infantes estén sublimados y para ello, tercerizó esa labor. A ello, se suman morrales y guardapolvos.

Sobre arreglos, además, Estela comentó que muchos clientes le llevan guardapolvos del clásico cuadrille para que le cambie los cuellos, bolsillos y martingalas para que lleve el color de la sala. A ello, se suman los cambios de cierres de mochilas, que tienen ciertas complejidades, de acuerdo al producto.

En precios, comentó que el sector trata de ser competitivo en relación a los locales comerciales con talleres para confeccionar uniformes. “Respecto a telas, broches y bordado de logos, recorro todas las casas de telas buscando los mejores precios y en base a eso, hago el presupuesto para el cliente. En ese sentido, cobro varios pesos menos de lo que sale en el comercio".

Entre sus clientes por esta época, están los trabajadores de la cosecha y Estela, al ver el trabajo sacrificado que hacen, conviene las formas de pago, previa seña. “Generalmente, vienen los sábados a retirar que es cuando cobran. Soy agradecida de tener clientes que llegan a mí por recomendación; ellos son mi mejor publicidad”, dijo orgullosa.

Diseño personalizado

Por otra parte, algo que caracteriza el trabajo de Estela es que toma medidas a los clientes antes de confeccionar. “A veces, las mamás me piden: hacele (una prenda) en talle 14 y para mí, es necesario saber cómo es el chico o la chica en contextura física porque, a veces, los talles estándar les quedan enormes. Prefiero que los traigan, les tomo las medidas y confecciono” contó y agregó que una chaqueta le demanda 2 días de trabajo. A propósito de la época de varios pedidos, Estela explica que tiene moldes pero “ante la cantidad para hacer, miro las medidas que tomé y voy cortando la tela. Lo hago más rápido”.

Sobre precios, las chaquetas están en $29.000 y eso incluye la combinación de dos colores de telas, el logo y el broche metálicos de primera calidad. En casas comerciales de uniformes, ese producto va de $32.000 a $35.000, en promedio.

El set de jardín (en acrocel, nombre bordado y con bies en cuadrillé) está en $5600 y si se suma sublimado, $7500, el morral (con interior de siré impermeable) en $10.000. En tanto, el cambio de cierre de una mochila (que en ocasiones, hace a mano para reforzarlo) cobra $4000 a $5000.

Sobre arreglos, hacer un ruedo cuesta $2000, en promedio y el cambio de cuellos, bolsillos y martingalas, por $1500. En esto, Estela aporta la tela, con lo que le ahorra ese insumo al cliente.

El impacto inflacionario también se hace sentir y Estela marcó que desde compró las telas para trabajar en Escolar “ya subió dos veces. A veces pasa que sube más veces también. Pero el precio no lo cambio".

Para contactarse con Estela, se puede enviar WhatsApp al 264-4430431.

Desde coser botones en adelante

Diario La Provincia SJ consultó a Lara Fuentes, una joven modista que también está a pleno con su labor y señaló que no recibirá más pedidos hasta tanto pueda cumplir con sus clientes. "Tengo por lo menos hasta el 20 de marzo comprometido. Entre sets de jardines y remeras para colegios privados y públicos, se me pasa el día y como trabajo sola, el tiempo es escaso", dijo en un descanso de su trabajo.

Destacó que su número de WhatsApp está a pleno de mensajes cuyos pedidos van desde lo más simple al diseño pleno de chaquetas para nivel Inicial de una escuela. "Hay gente que me escribe pidiéndome que le cosa botones a guardapolvos y otros, que haga ruedos o achique prendas. Cobro entre $500 y $2000, de acuerdo a esos trabajos chicos pero por ahora, recibo sólo de los clientes que conozco porque tengo que hacer varias chaquetas para antes del 4 de marzo", dijo la mujer que trabaja en Capital.

Resaltó además que varios clientes le pidieron arreglos de uniformes para venderlos. "Hay mucha necesidad de aprovechar hasta el último peso y si se puede sacar algo a uniformes usados y en buen estado, lo hacen. Este año lo he visto más. También me consultan si tengo clientes dispuestos a hacer trueques de prendas, algo que hace mucho no se ve", comentó.