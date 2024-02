Un nuevo sismo sacudió esta tarde a San Juan: casi en el mismo lugar que anoche

sábado, 24 de febrero de 2024 18:27

Un nuevo sismo sacudió a la provincia y el epicentro fue casi en el mismo lugar que el que movió a San Juan en los primeros minutos de este sábado.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Inpres, la diferencia entre ambos fue de apenas 2 kilómetros de distancia, en la zona de Ullum.

El último se registró este sábado a las 18:11 horas y tuvo una profundidad de 95 kilómetros. El epicentro fue a 19 kilómetros al NO de San Juan; a 169 kilómetros al N de Mendoza; y a 44 kilómetros al NO de Caucete. La magnitud fue de 3.2 pero no se midió la intensidad.

El otro sismo fue a las 00:11 horas y fue a 9 kilómetros de profundidad. El epicentro también fue en Ullum, a 17 kilómetros al NO de San Juan; 34 kilómetros al S de Talacasto; 66 kilómetros al N de Media Agua. La magnitud fue de 3.6 mientras que la intensidad fue de V en la Ciudad de San Juan y de entre III y IV en Jáchal.