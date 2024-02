Expectativa de la UOCRA por la posible reactivación de la obra pública en San Juan

viernes, 23 de febrero de 2024 09:25

En las últimas horas, representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina -UOCRA- San Juan y autoridades del Gobierno provincial mantuvieron una reunión por la paralización en diferentes obras públicas.

Tras el encuentro, desde el sector se manifestaron con buenas expectativas por la posible reactivación en los frentes de El Tambolar, el Túnel de Zonda y otras obras menores, y aguardan que marzo sea el mes en el que podría comenzar el proceso de solución a los puestos de trabajo y seguimiento de los proyectos.

"Las perspectivas son buenas porque creo que nos escucharon y están predispuestos a que trabajemos en conjunto para tratar de solucionar esta situación difícil que está pasando en el sector y en los trabajadores de la construcción (...) Planteamos primero el tema de El Tambolar, el tema del Túnel de Zonda y después la obra pública de la Ciudad. Con El Tambolar están haciendo reuniones con la gente de la UTE, creo que ellos manifestaron que tienen toda la buena intención para que ese proyecto siga en pie, que tienen toda la confianza para que esto lo puedan sacar y llevarlo adelante y que no se vea afectado ni que se vea paralizado. Así que la semana que viene estarían dando un corte a esta situación y a ver de tratar de recuperar los 300 puestos de trabajo que se perdieron y tener la posibilidad de que el proyecto siga de pie", dijo Alberto Tovares, de UOCRA en diálogo con Radio Sarmiento.

De esta manera, el referente puntualizó que se pretende que no haya ningún despido más debido a la situación económica que se vive, ya que eso hace que no sea fácil seguir teniendo puestos de trabajo. "También tocamos el tema del Túnel de Zonda, creo que eso también ya es una decisión importante, porque casualmente me dijo el ministro que le informaron de Buenos Aires, que ya asignaron a la persona que faltaba para firmar el fideicomiso que está la plata del BID para la obra", aseguró sobre los pormenores.

"En estas situaciones, siempre planteamos tratar de recuperar los puestos de trabajo de los compañeros que estuvieron, y por eso, si está la posibilidad que se siga incorporando, bienvenido sea. En El Tambolar despidieron a 300 compañeros y en el Túnel de Zonda, antes de fin de año, la hora en pico, estuvo entre 40 y 150 trabajadores. Antes de fin de año teníamos 70, nos despidieron 70 en noviembre, y después despidieron 20 más. El viernes terminaron de irse los últimos 50 que teníamos", detalló.

Y finalizó: "Ojalá que podamos recuperar los puestos de trabajo que han habido, así que me parece que el encuentro fue más que positivo, porque no prometieron cosas faraónicas, en el momento que se vive, hay que ser respetuosos. Hay que tratar de ir, que esto vaya saliendo como corresponde".