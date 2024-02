Semana Santa: el Gran San Juan comenzó a registrar reservas y preparan promociones

jueves, 22 de febrero de 2024 09:23

Falta poco más de un mes para Semana Santa, que este año se unirá al feriado por el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con lo que habrá un fin de semana XXL de 6 días. Ante esta oportunidad, el sector hotelero comenzó a planificar acciones con el Ministerio de Turismo y además, ya se registraron las primeras reservas.

"Estamos empezando a trabajar con un plan para Semana Santa y hasta hemos tenido reuniones con la Secretaría de Turismo para eso. Siempre digo que esto no es una cuestión de un fin de semana porque la hotelería no puede vivir con seis días al año. Entonces ese programa o ese plan tiene que ser algo continuo durante todo el año. Hay que hacer un plan estratégico, más que enfocarse en un fin de semana. Las expectativas que tenemos realmente no son muchas. No estamos moviendo esa reactivación, todavía no la estamos notando pero estamos trabajando para lograrla", dijo Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Juan, en radio Estación Claridad.

Sobre el acercamiento con la cartera de Turismo, comentó "nos hemos estado juntando cada 15 días aproximadamente para trabajar en conjunto. Ellos entienden la problemática y esto de que nunca hubo una política de Estado que se mantenga en el tiempo y que tenga siempre el mismo objetivo. Hemos podido tener estas reuniones y lograr que nos entiendan y trabajar en conjunto pero es un camino largo todavía".

Y adelantó que comenzaron a registrar reservas, tímidamente, para Semana Santa. "En el Gran San Juan hasta ahora es el 20%, aproximadamente. No es mucho pero estamos trabajando ya para lanzar promociones y para lograr captar mayor cantidad de turistas".

Sobre el movimiento del verano, Boggian destacó que "hemos tenido, en el mejor de los casos, 14.000 personas que vinieron de otras provincias y países. Esto proviene del factor ocupacional con el que trabajamos y puede estar dado por empresas, por mineras y no necesariamente de turismo". Además, marcó que sobre turistas chilenos, en Gran San Juan y alrededores, "si han venido, han sido muy pocos porque realmente no lo hemos sentido".