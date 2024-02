Colectivos: comerciantes analizan alternativas para empleados si se restringe el servicio nocturno

jueves, 22 de febrero de 2024 10:15

Este jueves, ATAP mantenía la decisión de no prestar el servicio de colectivos desde las 22 hs. y previamente restringir frecuencias desde las 18 hs. A la expectativa de lo que se defina, el sector del comercio comenzó a analizar alternativas, sobre todo en los casos en los que los comercios no pueden cerrar antes por una cuestión contractual.

Laura Zini, presidenta de la Cámara de Comercio de Capital, destacó en radio AM1020 que "tenemos incertidumbre porque hasta esta hora, estamos expensas de lo que las dos partes puedan llegar a acordar o no (ATAP y Gobierno). El comercio no puede modificar el horario en ciertos lugares. Por ejemplo, se planteó el tema de los shoppings en Capital. Es un tema de horario muy complejo, porque el comercio tiene que cumplir ese horario. Los locatarios están en esos shoppings, desde 10 de la mañana a 10 de la noche, y si no cumplen con ese horario, el comerciante sufre multas. Entonces, no podemos cerrar antes por no tener transporte y nuestros empleados necesitan retirarse antes para poder llegar a su hogar. Estamos siendo rehénes de esa situación".

En caso que la medida de ATAP prospere, explicó que "hoy estamos todos los comerciantes dispuestos a brindar esa flexibilidad para que los empleados se retiren un poco antes de las 22 hs. Y en los shoppings, tendrán que ir en algunos casos los propietarios a cumplir ese rango horario. Eso es hoy, por la premura y por la incertidumbre de no saber si se va a mantener o no. Como una cuestión transitoria y de coyuntura, porque tampoco es algo que se pueda sostener en el tiempo".

" Y si va a ser sostenida, tendremos que empezar a coordinar esto con los propietarios de los shoppings y empezar a trabajar en ese sentido. Entendemos que esto se tiene que solucionar, las dos partes tendrán que llegar a un acuerdo, porque como dice el comunicado (de Gobierno), necesitamos tranquilidad", expresó.