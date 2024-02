UTA sobre la reducción del servicio de colectivos: "Va a impactar en el usuario y las fuentes de trabajo"

martes, 20 de febrero de 2024 22:20

Este martes, directores de empresas integrantes de ATAP firmaron una nota dirigida al secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, en la que informaron que se dejará de prestar el servicio nocturno y en turno vespertino se reducirán frecuencias de las líneas de Red Tulum, del sistema de transporte público de pasajeros.

La medida regirá desde este jueves 22 de febrero y en un breve texto argumentaron que "en virtud del drástico cambio que sufre la actividad del transporte público de pasajeros, nos vemos en la necesidad de racionalizar el combustible". En este escenario, desde la Unión Tranviarios Automotor -UTA- Seccional San Juan, se mostraron preocupados por la medida y aseguraron que tendrá un impacto negativo en las fuentes de trabajo.

"Sin ninguna duda, estamos con una preocupación enorme, esto lo veníamos advirtiéndolo desde hace ya dos meses cuando se empezó a hablar de las paritarias y comenzó todo este tema en el mes de enero con el Gobierno Nacional cortando subsidios al interior del país, no hacía AMBA una vez más. Lo veníamos avisorando, veníamos diciendo que estábamos frente a una situación muy compleja y que, por supuesto, era el momento donde gobiernos y cámaras empresarias debían decidir qué tipo de transporte querían", comenzó diciendo Héctor Maldonado de UTA Seccional San Juan, a Diario La Provincia SJ.

Según mencionó, el análisis que se hace desde el sector es que, en una primera etapa el impacto va a ser negativo para la sociedad, para el usuario, por lo que significa que no haya colectivo después de las 22, y a muy corto plazo, también en las fuentes de trabajo.

"Las cámaras empresarias lo que salen a decirnos a nosotros es que ellos tienen un acuerdo con la provincia, con el subsidio nacional, pero al no llegar más el subsidio nacional, ellos dicen que es la única forma es sostener el servicio. Si esto persiste en el tiempo, cuando todos los compañeros lleguen en marzo o vuelan de las vacaciones, vamos a empezar a perder puestos de trabajo. Si reducen la frecuencia, si no andan de noche, todos esos trabajadores que hacían todos esos turnos y todos esos horarios, no se sabe dónde los van a poner", explicó.

Y agregó: "Esperemos que el gobierno actúe y sea consciente de que están por dejar sin transporte el usuario y están poniendo a muy corto plazo en jaque muchísimas fuentes de trabajo. Ese sería un impacto, obviamente, más en la situación en la que vivimos, donde no logramos firmar una paritaria, donde no hemos logrado todavía tener un aumento de sueldo. Obviamente, esas horas nocturnas que ellos hacían, a partir del jueves no las harán y es una reducción inmediata en el salario de los trabajadores. Hasta los primeros días de marzo tal vez no tengamos problemas porque las empresas han estado dando vacaciones, pero ya cuando empieza el ciclo lectivo normal, todos los compañeros ya vuelven de tomarse sus vacaciones y si se sigue trabajando con el horario reducido de verano, como se está trabajando en este momento, por supuesto, habrá muchísimos compañeros que no van a tener un turno para trabajar".

Al respecto, Maldonado mencionó que los porcentajes de pérdida en los salarios son relativos al sistema que maneja cada empresa, pero que sin dudas habría trabajadores que se verían altamente perjudicados.

"Es muy relativo, por supuesto, porque no todos los compañeros hacen esas horas nocturnas o van rotando de acuerdo a los turnos, pero sin duda que se verían imposibilitados de hacer cualquier turno nocturno que se está haciendo en este momento. La verdad, después evaluaremos el impacto que puede llegar a tener en cada empresa, no todas tienen la misma modalidad de servicio, pero sin duda que va a ser un impacto importantísimo. Más allá de eso, lo que nos preocupa muchísimo es ver que ni Cámaras Empresarias, ni Gobierno Nacional, ni Provincial están realmente tomando conciencia de lo que está a punto de suceder, que el transporte público pasajero, no solamente en San Juan, a nivel interior, lo terminen dejando en jaque", sentenció.

Antes de terminar, el referente aseguró que de no encontrar una respuesta que termine con la medida, en la inmediatez se solicitará una reunión con el gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, con quien buscarán analizar soluciones.

"Ya directamente pediremos reunión con el Gobernador de la provincia para justamente transmitirle esta preocupación como trabajadores de que el Gobierno sea consciente de que si no buscan una solución entre Cámaras Empresarias y Gobierno, estamos a punto de perder muchísimas fuentes de trabajo y la verdad que no estamos dispuestos ni tenemos ninguna intención de semejante cosa y más en un momento como el que se vive. Por supuesto, solicitaremos con urgencia una reunión al Gobernador de la provincia para transmitirle que tome conciencia de lo que está a punto de suceder", finalizó.