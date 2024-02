Reducción del servicio de colectivos en San Juan: empresarios aseguran que "la situación es crítica"

martes, 20 de febrero de 2024 14:56

Los empresarios de colectivos nucleados en ATAP presentaron una nota a la Secretaría de Tránsito y Transporte en la que informan que desde el próximo jueves, a las 22 hs. ya no habrá servicio y además, se reducirán frecuencias en horario vespertino. Argumentaron que deben racionalizar el combustible pero hay más razones que complican al sector.

Ricardo Salvá, referente de ATAP, declaró en Telesol Noticias que "ante la incertidumbre que está imperando el sistema de transporte, entre todas las empresas tuvimos una reunión en la Cámara para ver cómo podemos hacer para seguir cumpliendo con el servicio hasta fin de mes. Ante la escalada exorbitante de costos que ha sufrido el sistema, se decidió dejar de prestar el servicio a partir de las 22 hs. del jueves para racionalizar el combustible y poder circular en el horario diurno".

Dio detalles de cómo la situación económica se complejizó para el servicio de transporte. "En enero y febrero no hemos percibido los recursos del fondo compensador. Estamos hablando de algo así como 1.020 millones de pesos y por otro lado, hubo un aumento de combustible del 27%, después uno del 11%, después otro del 6%. Si los acumulamos uno sobre otro, representaron el 49,5% de incremento en el costo de combustible".

Salvá hizo hincapé en que "por un lado, no tenemos los recursos y por otro, aumentan los insumos. No ha sido solamente el combustible sino que las cubiertas, por ejemplo, de un colectivo también aumentaron un 100% y también sufrió incrementos del más del 100% la urea que va junto con el combustible y los repuestos en general. Hubo un exorbitante incremento de costos y estamos tratando de sobrevivir a esta situación".

Agregó que plantearon la situación al Gobierno provincial, desde que asumió y que "no tenemos un planteo ni reglas de juego en este momento. Entonces tenemos que tomar una medida de salvaguarda del propio servicio para poderlo prestar en el horario diurno".

El empresario de ATAP destacó que ahora esperan "una resolución del Gobierno y que se nos diga cómo vamos a continuar para tener más o menos un parámetro. Las empresas, desde enero, lo único que han hecho es endeudarse con proveedores y con el sistema financiero. Vamos, día a día, viendo cómo podemos seguir funcionando. La situación económica del país no es fácil, pero la situación económica de las empresas tampoco. Y no tenemos ya recursos como para seguir prestando con regularidad el transporte público".

En la negociación se pedirá que haya un nuevo aumento del boleto. "Hay que acomodar los cuadros tarifarios. Eso lo dispondrá el gobierno provincial, de qué modo lo va a hacer, pero tiene que poner en equilibrio la ecuación económica del contrato de concesión. Porque si dejamos pasar el tiempo y esto no ocurre, de una manera o de otra se va a ver afectado el sistema de transporte público por imposibilidad material de prestación".

También se refirió a que se debe cumplir con el pago de los salarios de los choferes de UTA. "Ya se están pagando los salarios con un 78% de aumento en la Ciudad de Buenos Aires y eso se va a extender a todo el país. La conciliación obligatoria va a vencer, ya faltan pocos días y en definitiva esos salarios habrá que pagarlos retroactivamente a enero y nosotros no tenemos ni la posibilidad de afrontar los salarios de diciembre. La verdad que la situación es dramática y crítica y sugerimos al gobierno que se lo declarara en emergencia", expresó.

Salvá señaló que las vacaciones permitieron reducir frecuencias y gracias a ello, se está trabajando en febrero pero podría haber problemas para el inicio del ciclo lectivo. "En la situación actual, a partir del 4 de marzo no vamos a estar en condiciones de prestar el servicio porque no vamos a estar en condiciones de pagar los salarios. Es así de sencillo. Es la realidad. Estamos disponibles al diálogo en forma permanente", dijo y aseguró que desde el jueves no se prestará el servicio nocturno.