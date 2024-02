Detectaron 4 casos autóctonos de dengue en San Juan

martes, 20 de febrero de 2024 21:48

Este martes, en medio de un aumento a nivel nacional de casos positivos de dengue y muertes causadas por el serotipo involucrado DENV-2 y 3, se conoció que en San Juan hubo 11 nuevos casos importados que se confirmaron, de los cuales se desprendieron los primeros 4 casos autóctonos de la enfermedad.

En este marco, el ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez, mencionó que hubo "11 casos importados, a partir del último caso, por una cuestión epidemiológica de convivencia, se generaron 4 casos autóctonos, que no está ninguno internado en este momento. Hay 4 pacientes en estudio febril, que no están diagnosticados todavía, un chiquito está internado en estudio nada más, pero no está diagnosticado".

En diálogo con Canal 8, el referente explicó las medidas epidemiológicas que se tomaron ante la detección de los casos, de acuerdo al protocolo establecido.

"En cuanto al dengue, nosotros ya tenemos toda una estructura epidemiológica, cuando se detecta un caso, se hace una fumigación, 10 cuadras a la redonda, del sitio de convivencia del hospital, se detecta y se hace toma de signos vitales y sobre todo de fiebre a los convivientes y se hace ovitrampas para detectar las larvas, para después estudiarlas", sentenció.

Días atrás, se conoció que en Argentina se registró un total de 33.251 casos de dengue desde la última semana de julio hasta la cuarta semana de enero de este año, de los cuales 30.873 son autóctonos, 1.756 importados, 622 se encuentran en investigación y 25 muertes se registraron en la región noreste del país, informó el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Según informó el Ministerio de Salud, en 14 muertes se pudo determinar el serotipo involucrado: 11 casos correspondieron al serotipo DENV-2 y 3 casos al serotipo DENV-1.