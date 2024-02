Mariana, la nutricionista sanjuanina que conquista las redes sociales como influencer de su especialidad

viernes, 16 de febrero de 2024 14:30

Entusiasta, comprometida y motivadora, así es Mariana García, la nutricionista e influencer sanjuanina que desde la pandemia lleva a las redes sociales conocimientos sobre alimentación, buenos hábitos y modos de vida, y expande cada vez más su comunidad con nuevos seguidores.

Con el objetivo de provocar cambios que ayuden a mejorar la calidad nutricional de las personas, Mariana trabaja incansablemente para llegar a más sectores e instaurar conocimiento y conciencia sobre lo que consumimos.

“Arranqué antes de la pandemia con la difusión en las redes de a poquito, porque realmente cuando creé mi Instagram personal, cuando ya empecé a ponerle más auge a la nutrición y me creé este perfil profesional. En las redes sociales no solamente hablo de la nutrición con respecto a la alimentación, sino al bienestar en general. Yo promuevo mucho la actividad física, el amor propio, lo que es la salud mental, todo lo que serían buenos hábitos que contribuyen a nuestro mejor estado de salud”, comenzó contando Mariana a Diario La Provincia SJ.

En la pandemia cuando nos vimos con una situación que nos llevó a todos al encierro, fue cuando la mamá de tres hijos pensó cómo podía darle “una vuelta de rosca” al consultorio, ya que la realidad que se me avecinaba era que no iba a ir el paciente a la consulta de nutrición por el miedo que había.

“Empecé a difundirlo a través del Instagram, a ponerle más reels, a generar también la fuente de TikTok, que todos arrancamos a divertirnos con eso y también de alguna manera divertida traerlo a la alimentación. Surgió esta idea de la atención online, yo creo que fui una de las primeras nutricionistas acá en la provincia que fomentó esa atención online, para que no pierda el tratamiento del paciente que estaba siendo atendido en ese momento. También era importante prestar atención a la alimentación y llamar a un paciente nuevo a cuidarse”, recordó.

Y agregó: “También desde ese lugar, desde la pandemia, hacer un poquito de mi rol profesional solidario para ayudar desde lo que yo podía comunicar, desde la alimentación y nutrición, a poder afrontar ese momento que todos estábamos pasando. De a poco le fui agarrando la mano a eso. Siempre quise estudiar una carrera que ayudara a alguien, que dejara como una marquita, una huella mía, pero para hacerle mejor a alguien. Me gustó siempre lo que tenía que ver con la medicina, me encantan las matemáticas y me encanta la cocina, entonces, nutrición fue la carrera que cuadraba en esos gustos que yo tenía y también me gustaba la parte de psicología. Encontré eso y cuando agarré las redes sociales también fue como un medio de mayor alcance”.

En este nuevo rol, Mariana notó como la gente iba ofreciéndole una devolución a su contenido. Según mencionó, un ´me encanta la receta´, ´la practicidad o el mensajito corto que llega’, fue lo que la estimuló a seguir por una línea de hacer educación sobre diferentes temas, de postear recetas prácticas para que los seguidores vean que puede ser fácil cuidarse y tiene que ser rico y divertido.

“En realidad, entrar a las redes sociales lo hacemos todo, pero toparse con toda esa información y que hay una persona que por ahí acerca muchísimo más y enseña y educa, me parece un punto muy positivo justamente para esos sectores”, sostuvo.

Sobre las consultas más frecuentes que recibe de los sanjuaninos, la nutricionista expresó que son muy generales, pero que siempre hay temas que se mantienen como tabúes en cuando a la alimentación.

“Tienen mucho alcance las recetas, pasaba una receta donde, por ejemplo, con el tema de los niños, incorporamos frutas, verduras, y siempre el tema de la dieta, el descenso de peso, eso siempre se consulta, suplementos, siempre el problema del sobrepeso es una consulta frecuente. Siempre rondo por ese tema, cómo manejar la ansiedad, claves para cambiar hábitos, siempre sobre ese tema más que nada”, contó.

Y sobre las formas incorrectas o problemáticas en cuanto a la alimentación que necesitan de cambios por parte de profesionales, mencionó que se encuentra “lo prohibitivo, lo que te decía recién, estamos educados con una cabeza donde la palabra dieta es restrictiva cuando tenemos que normalizar el peso y la dieta en realidad es una manera de comer, puede ser saludable, no saludable, hipercalórica, aumentada en calorías, reducida en calorías, pero nosotros asociamos la palabra dieta con lo restrictivo y lo prohibitivo. En realidad, hay que hacer un reseteo de cabeza y aprender a modificar hábitos y esa modificación de hábitos, que es lo que yo trato de que el paciente elija y consuma todos los días, incluye alimentos que nosotros en nuestra cabeza nos prohibimos, que ya estamos mentalizados así”.

“Son todas cosas que hay que desterrar, pero eso viene de la mano de la educación y lo que pasa con las redes sociales es que tenés de todo, tenés el profesional que informa adecuadamente y tienes mayor alcance y también tenés el que habla de mitos alimentarios, el charlatanismo nutricional, el charlatán, el que no está preparado y que distorsiona ese mensaje. Entonces, ahí es donde hay que trabajar un montón”, añadió.

Finamente, sobre sus objetivos en las redes sociales y la nutrición, Mariana reveló que busca siempre ser ejemplo de buenos hábitos.

“Si a alguien le aporté un granito de arena, yo tengo como mi objetivo cumplido, mi objetivo es que llegue a más personas. Esto que yo hago en las redes y lo que digo, si ir a la radio o a algún programa streaming, a mí me encanta, pero me encanta también poder ayudar a un montón de gente. Trato de ser ejemplo, me quedó una frase que dice: ‘Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’, yo digo, no quiero ser así, quiero hacer lo que estoy diciendo, que está bien hacerlo. El objetivo es seguir siendo ejemplo, estimular a un montón de gente a que se puede estar sano, saludable, tener mejores hábitos, que no es difícil, que es cuestión de aprender un poquito, ponerle voluntad y darle para adelante”, culminó.