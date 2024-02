Por deudas, kinesiólogos dejarán de recibir Obra Social Provincia

jueves, 15 de febrero de 2024 07:06

Desde esta semana, los kinesiólogos sanjuaninos que son prestadores de Obra Social Provincia (OSP) dejarán de recibirla. Es que por deudas y falta de definición en temas importantes para los profesionales, el Colegio Fisiokinésico de San Juan informó a sus matriculados que se suspenden los servicios desde el 16 de febrero.

La presidente del Colegio, Lic. Marianela Soria destacó a Diario La Provincia SJ que hubo diálogo con el interventor de OSP, el Dr. Rodolfo Fasoli, tanto en diciembre como en enero, pero no se concretaron los pagos pendientes. “Ya no podemos seguir trabajando sin cobrar. Ante la promesa de pago, no se ha recibido nada”, destacó.

La resolución fue avalada por el Consejo Directivo del Colegio que notificó a los profesionales matriculados que la deuda es onerosa. Una parte corresponde a 2023 “que se presentara a la provincia con las condiciones de pronto pago” y la otra, a enero de 2024.

Las demoras llevaron al Colegio a intimar a OSP, el pasado 9 de febrero, para que “en 48 horas cancelara la deuda, emplazamiento que aún no se ha cumplido”, detallaron desde la institución.

Por otra parte, hay temas que planteó el Colegio y para el que no obtuvieron respuestas todavía. El primero tiene que ver con el incremento de los valores de los aranceles de Monto Fijo y Fuera de Monto Fijo. “Otra causal de la suspensión de los servicios es la falta de respuesta de la apertura del Monto Fijo, a la modalidad del pago por práctica”, propuesto por el Colegio y de impacto directo en la remuneración de los profesionales prestadores.

Por otra parte, el Colegio destacó que “no hay respuesta formal para la continuidad del Plan Adulto Mayor, beneficio para los jubilados de OSP, que debería comenzar en marzo, y del cual depende un equipo de profesionales para su desarrollo”.

En un mensaje a los matriculados, el Colegio marcó que la suspensión “se mantendrá hasta tener un acuerdo completo con la obra social para garantizar el cobro y las mejoras en los honorarios profesionales”.

Puso en valor que el retraso en los pagos perjudica a los matriculados. “La inflación acumulada mes a mes genera la pérdida genuina de nuestros aranceles e imposibilita la compra de insumos y aparatología para el desarrollo de nuestro trabajo profesional sin la posibilidad de garantizar el cobro y las mejoras en los honorarios profesionales”, sentenció la Comisión Directiva.