Ivana realizó un intenso trabajo sobre albinismo y busca compartir su experiencia con los sanjuaninos

martes, 13 de febrero de 2024 16:50

Ivana Trujillo (36) presentó un interesante proyecto en el marco de la carrera de Farmacia en San Juan. En este escenario, y ya cursando las últimas materias es que decidió emprender un interesante proyecto. Estaba segura que la temática que quería abordar era Albinismo, pero el desafío sería como darle una bajada acorde a su carrera.

“La importancia del uso de protectores solares en pieles de personas con albinismo”, este fue el título del trabajo de investigación que llevó adelante la sanjuanina. El principal objetivo de Ivana era poder destacar la importancia fundamental del uso de los protectores solares en el cuidado de la piel de personas con albinismo. También, tenía como eje central abordar los cuidados necesarios que se necesitan para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.

En primer lugar, la investigación estaba apuntada a poder ayudar un caso cercano a su entorno familiar. Sin embargo, tras el impacto que tuvo la temática logró establecer un importante intercambio con los integrantes de Albi San Juan. La referente del grupo, Luz Ozollo, logró brindar un interesante aporte al trabajo.

“Necesitaba mucha ayuda para encarar la investigación porque no sabía cómo llegar”, subrayó Trujillo a Diario La Provincia SJ. Luego, sumó que, en este escenario, fue de suma importancia el aporte de la referente de Albi San Juan, Luz. “Ella me fue guiando, me brindó mucha información, me explicó muchas cosas que desconocía y me brindó el contacto de muchas personas que me podían ayudar a desarrollar la investigación”, comentó.

Tras mucho tiempo de intenso trabajo, Ivana logró culminarlo en noviembre de 2023 y lo expuso ante un importante marco de público. Sin embargo, la mujer oriunda de Jáchal no se quedó ahí, sino que en este 2024 busca sumar un nuevo desafío.

La sanjuanina comentó que quedó una cuenta pendiente y es poder concretar un encuentro con cada uno de los integrantes de Albi San Juan. En su momento, Ivana le mandó el trabajo a Luz Ozollo, para que pudiera leerlo detenidamente. Ivana comentó que tuvieron diferentes charlas y nació una interesante propuesta.

“La idea es poder viajar a los departamentos alejados y dar a conocer no solamente el trabajo sino también el trabajo de Albi San Juan. El objetivo es poder hacer un trabajo en conjunto”, subrayó la profesional.

Además, sostuvo que a raíz de este trabajo descubrió que, en Jáchal, departamento que la vio crecer, hay muchas personas con albinismo. “No solo desconocen la existencia de la fundación, sino que desconocen todo tipo de cuidado. Ellos no tienen ningún tipo de contención e información”, contó. Y remarcó que su idea principal es poder seguir adelante con este trabajo de campo y con futuros proyectos para poder ayudar a todas las personas.

“Me gustaría llegar a los departamentos alejados para que las personas con albinismo para que puedan estar informados de los cuidados que deben tener”, resaltó. Y destacó que “el trabajo superó todas mis expectativas, porque me di cuenta que al investigar todos mis allegados iban incorporando conocimientos. El albinismo se trata de igualdad, inclusión y respeto. Lo único que pretendo es contribuir y mejorar la sociedad, sobre todo para las nuevas generaciones”.

Cómo nace la temática

Vale destacar que las sanjuanina eligió esta temática, ya que en el 2021 nació la hermana de su ahijado con albinismo. En este escenario, los padres y allegados de la bebé no entendían de que se trataba. Es por ello, que el primer objetivo planteado es trabajar en un proyecto que pudiera informar, concientizar y contener no solo de la comunidad médica sino también de la sociedad en general.

En el 2023, cursando el último año de la carrera de Farmacia en el ámbito de la materia Práctica Profesional cuentan con un área que se llama Metodología de la Investigación. Puntalmente lo que buscan es formar a los estudiantes para el área de investigación y buscan que el alumno realice un trabajo de algún problema actual relacionado con la carrera.

Fue así como la sanjuanina le planteó a su docente, Liliana Martínez, lo que estaba observando sobre albinismo para poder ayudar a los chicos. En este contexto, la profesora le pidió que tenía que tratar de relacionar la patología con la carrera. Es por ello que decidió hacer un recorte para poder comenzar con el intenso trabajo.

En cuanto al proceso; primero estudió qué era el albinismo, luego qué productos utilizaban las personas, cuál era el fundamental y qué patologías estaban asociadas.

“Ahí descubrí que entre todos los productos que ellos utilizaban el más importante era el protector solar. Es fundamental para el cuidado de su piel, ya que ellos al no presentar melanina en su cuerpo (sustancia que le brinda el color a la piel)”, comentó.

Encuestas en el marco de la investigación

En este marco, realizó encuestas digitales y entrevistas; las primeras fueron respondidas por 275 personas. “Cada una de ellas tenían distintas profesiones y de distintos lugares, no solo de la provincia sino del país. Se fue haciendo viral y hasta el día de hoy, las siguen respondiendo”, afirmó, la autora del proyecto, Ivana Trujillo.

Las encuestas contaban preguntas:

¿Qué era el albinismo?

¿Cuáles eran los cuidados que estás personas necesitaban?

¿Se relacionan con alguna persona albina?

También, en ese momento, le interesaba saber si apoyaban el proyecto de ley para que las personas con albinismo pudieran mejorar su calidad de vida.

“El 85% de las personas que respondieron desconocían qué era el albinismo y cuáles eran sus cuidados. El 96,9% apoyaba el proyecto de ley, el resto no era que no lo apoyaba, sino que desconocían del tema y preferían no responder”, comentó Ivana, autora del proyecto.

En base a esto, la sanjuanina descubrió que no solo las personas con albinismo sino la sociedad en general debería utilizar con más frecuencia el protector solar para el cuidado de piel.

“Debido a la problemática global que enfrenta la sociedad en general sobre el calentamiento global, las pieles están expuestas y necesitan un cuidado especial”, subrayó. Y agregó que “surge el problema de que hay una barrera socioeconómica que no solamente a las personas con albinismo sino a la sociedad en general se les hace difícil acceder a un protector solar”.